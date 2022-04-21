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Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод - РИА Новости, 21.04.2022
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Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод
Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод - РИА Новости, 21.04.2022
Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод
Российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:11
2022-04-21T09:45
херсон
россия
в мире
украина
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КАЗАЧЬИ ЛАГЕРЯ (Херсонская область), 21 апр – РИА Новости. Российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, передает корреспондент РИА Новости.В одном из покинутых домов нашли целый арсенал: автоматы АК-74М, АКС и АКСМ, пулеметы ПКМ или их украинский аналог КМ-7,62, гранатометы РПГ-7 и РПГ-18, коробы для гранатометных лент от АГС, патроны крупного калибра, пистолет ТТ, американский пистолет-пулемет MAC-10, другие образцы стрелкового вооружения. Все это зафиксировано на видео. Село Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, на левом берегу Днепра.По его словам, найденного оружия хватило бы, чтобы вооружить небольшой взвод.Рейды по выявлению диверсантов в Херсонской области проходят с начала недели, после того, как на херсонском военном заводе "Паллада" нашли схрон с оружием и взрывчаткой, предположительно оставленного при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу российских военных. В том схроне был отчасти схожий арсенал — автоматы АК-74М, гранатомет РПГ-7 с гранатами к нему, а также снайперские винтовки Драгунова, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.На схроны удалось выйти благодаря информации, полученной из архива, брошенного сотрудниками Службы безопасности Украины. На минувшей неделе в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что сотрудники службы перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. В ходе обыска в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, со 2 марта город находится под полным их контролем. Сейчас российские военные контролируют и Херсонскую область.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html
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херсон, россия, в мире, украина
03:11 21.04.2022 (обновлено: 09:45 21.04.2022)
 
Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием на целый взвод

Российские силовики нашли под Херсоном схрон с оружием, включая АК-74М и РПГ-7

© РИА НовостиСело Казачьи Лагеря в Херсонской области
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области
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КАЗАЧЬИ ЛАГЕРЯ (Херсонская область), 21 апр – РИА Новости. Российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, передает корреспондент РИА Новости.
В одном из покинутых домов нашли целый арсенал: автоматы АК-74М, АКС и АКСМ, пулеметы ПКМ или их украинский аналог КМ-7,62, гранатометы РПГ-7 и РПГ-18, коробы для гранатометных лент от АГС, патроны крупного калибра, пистолет ТТ, американский пистолет-пулемет MAC-10, другие образцы стрелкового вооружения. Все это зафиксировано на видео. Село Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, на левом берегу Днепра.
"Рейд в Казачьих Лагерях проводили в целях поиска ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и общей демилитаризации. В ходе досмотра в одном из покинутых домов был обнаружен схрон стрелкового оружия, выстрелы для АГС, неучтенное охотничье и травматическое оружие. Никто не задержан, с гражданами была проведена профилактическая беседа, оружие изъято", - пояснил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств, участвовавший в рейде.
По его словам, найденного оружия хватило бы, чтобы вооружить небольшой взвод.
Рейды по выявлению диверсантов в Херсонской области проходят с начала недели, после того, как на херсонском военном заводе "Паллада" нашли схрон с оружием и взрывчаткой, предположительно оставленного при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу российских военных. В том схроне был отчасти схожий арсенал — автоматы АК-74М, гранатомет РПГ-7 с гранатами к нему, а также снайперские винтовки Драгунова, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.
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На схроны удалось выйти благодаря информации, полученной из архива, брошенного сотрудниками Службы безопасности Украины. На минувшей неделе в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что сотрудники службы перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. В ходе обыска в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.
Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, со 2 марта город находится под полным их контролем. Сейчас российские военные контролируют и Херсонскую область.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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