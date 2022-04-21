ЕК начала оценивать украинские ответы на опросник о вступлении в ЕС
Еврокомиссия начала оценку украинских ответов на первую часть опросника о вступлении в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Еврокомиссия начала оценивать предоставленные Украиной ответы на первую часть опросника о вступлении в ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна Писонеро.
"Еврокомиссия, конечно, уже начала оценивать ответы Украины на первую часть опросника", - сообщила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.
Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов. Пока вторая часть украинских ответов на вопросы ЕС не была предоставлена.
Сообщалось также, что ЕС может рассмотреть заявку Украины на статус кандидата уже в июне.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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