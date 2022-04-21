https://ria.ru/20220421/oprosnik-1784703678.html

ЕК начала оценивать украинские ответы на опросник о вступлении в ЕС

ЕК начала оценивать украинские ответы на опросник о вступлении в ЕС - РИА Новости, 21.04.2022

ЕК начала оценивать украинские ответы на опросник о вступлении в ЕС

Еврокомиссия начала оценивать предоставленные Украиной ответы на первую часть опросника о вступлении в ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

в мире

урсула фон дер ляйен

ольга стефанишина

украина

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еврокомиссия

киев

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Еврокомиссия начала оценивать предоставленные Украиной ответы на первую часть опросника о вступлении в ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна Писонеро."Еврокомиссия, конечно, уже начала оценивать ответы Украины на первую часть опросника", - сообщила она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов. Пока вторая часть украинских ответов на вопросы ЕС не была предоставлена.Сообщалось также, что ЕС может рассмотреть заявку Украины на статус кандидата уже в июне.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html

украина

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Ольга Маркова

в мире, урсула фон дер ляйен, ольга стефанишина, украина, грузия, еврокомиссия, киев, европарламент, евросоюз, владимир зеленский