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Украинские войска обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения
Украинские войска обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения
Украинские войска обстреляли Железную Балку в Донецкой народной республике из стрелкового вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:47
2022-04-21T17:47
2022-04-21T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Железную Балку в Донецкой народной республике из стрелкового вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, сергей лавров, украина, донбасс, днр
17:47 21.04.2022 (обновлено: 17:56 21.04.2022)
Украинские войска обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения