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Житель ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/obstrel-1784637693.html
Житель ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами
Житель ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами - РИА Новости, 21.04.2022
Житель ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами
Житель села Поповка в окрестностях города Кременная, накануне взятого под контроль Народной милицией ЛНР, рассказал РИА Новости, как нацбаты обстреливали его... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:57
2022-04-21T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
луганская народная республика
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 21 апр - РИА Новости. Житель села Поповка в окрестностях города Кременная, накануне взятого под контроль Народной милицией ЛНР, рассказал РИА Новости, как нацбаты обстреливали его село запрещенными фосфорными снарядами."Когда Зеленский говорит, что фосфором не обстреливают, то пусть приедет в наше село, посмотрит, что с ним стало", - рассказал РИА Новости местный житель Геннадий.То, что это именно фосфор, определили односельчане, которые служили в армии и имели дело с фосфором во время службы. "Снаряд разрывается на осколки, у которых температура горения 1000 градусов. Мы делали специальные палки, чтобы стаскивать осколки с крыш на землю - тогда они гаснут. Иначе воспламеняют все вокруг", - рассказал собеседник агентства.По его словам, село очень сильно пострадало от таких обстрелов. "Сгорели многие дома. Я точно знаю о трех смертях моих соседей. Есть много раненых", - сказал мужчина. Он добавил, что их обстреливали из танков и "Градов". По предположению Геннадия, такую жестокость предопределило отношение украинских военных и силовиков к местным как к чужакам."Они нас не любят, называют "сепарами". На блокпостах так и говорили: ну что, сепар, хочешь, у тебя оружие найдем? Надо "помочь", - вспомнил Геннадий. "Помощь", которую вымогали боевики, подразумевала взятку в одну или две тысячи гривен (2,7-5,4 тысяч рублей), в зависимости от уровня машины "сепаратиста". Поэтому, когда в Поповку и Кременное зашли российские отряды из Чечни и силы ЛНР, местное население восприняло их как освободителей, отметил Геннадий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут завершающие бои за контроль над Мариуполем, крупнейшим городом на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению Минобороны РФ от 25 марта, с начала спецоперации освобождено 93% территории бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220314/popasnaya-1777997623.html
https://ria.ru/20220421/spravochniki-1784630126.html
луганская народная республика
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владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины
09:57 21.04.2022
 
Житель ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами

Житель Поповки в ЛНР рассказал, как нацбаты обстреливали село фосфорными снарядами

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 21 апр - РИА Новости. Житель села Поповка в окрестностях города Кременная, накануне взятого под контроль Народной милицией ЛНР, рассказал РИА Новости, как нацбаты обстреливали его село запрещенными фосфорными снарядами.
"Когда Зеленский говорит, что фосфором не обстреливают, то пусть приедет в наше село, посмотрит, что с ним стало", - рассказал РИА Новости местный житель Геннадий.
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То, что это именно фосфор, определили односельчане, которые служили в армии и имели дело с фосфором во время службы. "Снаряд разрывается на осколки, у которых температура горения 1000 градусов. Мы делали специальные палки, чтобы стаскивать осколки с крыш на землю - тогда они гаснут. Иначе воспламеняют все вокруг", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, село очень сильно пострадало от таких обстрелов. "Сгорели многие дома. Я точно знаю о трех смертях моих соседей. Есть много раненых", - сказал мужчина. Он добавил, что их обстреливали из танков и "Градов". По предположению Геннадия, такую жестокость предопределило отношение украинских военных и силовиков к местным как к чужакам.
"Они нас не любят, называют "сепарами". На блокпостах так и говорили: ну что, сепар, хочешь, у тебя оружие найдем? Надо "помочь", - вспомнил Геннадий. "Помощь", которую вымогали боевики, подразумевала взятку в одну или две тысячи гривен (2,7-5,4 тысяч рублей), в зависимости от уровня машины "сепаратиста". Поэтому, когда в Поповку и Кременное зашли российские отряды из Чечни и силы ЛНР, местное население восприняло их как освободителей, отметил Геннадий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут завершающие бои за контроль над Мариуполем, крупнейшим городом на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению Минобороны РФ от 25 марта, с начала спецоперации освобождено 93% территории бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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