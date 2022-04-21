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Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования - РИА Новости, 21.04.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220421/oborudovanie-1784709021.html
Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования
Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования - РИА Новости, 21.04.2022
Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования
Ижевский электромеханический завод "Купол", где производят зенитные ракетные комплексы, выпустил первую партию холодильного оборудования для сферы торговли и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:09
2022-04-21T14:09
удмуртская республика
экономика
россия
концерн пво "алмаз-антей"
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
ижевск
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол", где производят зенитные ракетные комплексы, выпустил первую партию холодильного оборудования для сферы торговли и сельского хозяйства, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Завод "Купол" выходит на рынок промышленного холодильного оборудования. Предприятие выпустило первую партию компрессорных агрегатов для холодильных систем в сельхозпереработке и торговле. Часть их уже закупили сельхозпредприятия Башкирии", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его данным, в мае завод выпустит следующую партию, а до конца года планирует отгрузить заказчикам еще около ста компрессорных агрегатов."В перспективе у завода — выпуск конденсаторов воздушного охлаждения и установок охлаждения жидкости. Также завод осваивает производство холодильного оборудования по спецзаказу. Холодильные машины #Сделано в Удмуртии# уже работают на АЭС и объектах Министерства обороны", - сообщил глава Удмуртии.Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ) входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности Удмуртии и России. Предприятие является головным предприятием по разработке и производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства "Тор". Завод также разрабатывает и выпускает широкий спектр иной продукции оборонного, двойного и гражданского назначения.
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экономика, россия, концерн пво "алмаз-антей", удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, ижевск
14:09 21.04.2022
 
Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования

Ижевский завод "Купол" выпустил первую партию холодильного оборудования

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол", где производят зенитные ракетные комплексы, выпустил первую партию холодильного оборудования для сферы торговли и сельского хозяйства, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Завод "Купол" выходит на рынок промышленного холодильного оборудования. Предприятие выпустило первую партию компрессорных агрегатов для холодильных систем в сельхозпереработке и торговле. Часть их уже закупили сельхозпредприятия Башкирии", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
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По его данным, в мае завод выпустит следующую партию, а до конца года планирует отгрузить заказчикам еще около ста компрессорных агрегатов.
"В перспективе у завода — выпуск конденсаторов воздушного охлаждения и установок охлаждения жидкости. Также завод осваивает производство холодильного оборудования по спецзаказу. Холодильные машины #Сделано в Удмуртии# уже работают на АЭС и объектах Министерства обороны", - сообщил глава Удмуртии.
Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ) входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности Удмуртии и России. Предприятие является головным предприятием по разработке и производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства "Тор". Завод также разрабатывает и выпускает широкий спектр иной продукции оборонного, двойного и гражданского назначения.
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Удмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловИжевск
 
 
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