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Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
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Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ
Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ
Владимирский областной суд утвердил решение нижестоящей инстанции, отказавшей Алексею Навальному в удовлетворении иска к исправительной колонии №2 о пользовании РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:19
2022-04-21T15:19
происшествия
владимирская область
россия
москва
ив роше
владимирский областной суд
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Владимирский областной суд утвердил решение нижестоящей инстанции, отказавшей Алексею Навальному в удовлетворении иска к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой счет по договору с информационным агентством "Ключ", сообщила объединенная пресс-служба судов региона."Двадцать первого апреля Владимирским областным судом оставлено без изменения решение Петушинского районного суда Владимирской области от 17 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований Навального Алексея Анатольевича к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области о признании незаконным решения об отказе в учете денежных сумм, зачисляемых на лицевой счет в соответствии с трудовым договором, как заработанных в период отбывания наказания, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.Петушинский районный суд 17 января отказал в удовлетворении административных исковых требований Навального к колонии, где он отбывает наказание. Блогер просил признать незаконным решение исправительного учреждения об отказе в учёте денег, зачисляемых на его лицевой счет по трудовому договору со средством массовой информации.На предварительном заседании Навальный сообщал, что у него есть два свободных часа в день, которые он тратит на работу на "Ключ". В отзыве ИК-2 на иск отмечалось, что договор с информационным агентством оформлялся без участия руководства колонии.Ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. На приговор подана апелляция, до ее рассмотрения блогер остается в ИК-2.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/navalnyy-1779461974.html
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происшествия, владимирская область, россия, москва, ив роше, владимирский областной суд
15:19 21.04.2022
 
Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ

Владимирский суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Алексей Навальный. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Владимирский областной суд утвердил решение нижестоящей инстанции, отказавшей Алексею Навальному в удовлетворении иска к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой счет по договору с информационным агентством "Ключ", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Двадцать первого апреля Владимирским областным судом оставлено без изменения решение Петушинского районного суда Владимирской области от 17 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований Навального Алексея Анатольевича к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области о признании незаконным решения об отказе в учете денежных сумм, зачисляемых на лицевой счет в соответствии с трудовым договором, как заработанных в период отбывания наказания, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирский области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:27В России
Суд вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении судьи
Петушинский районный суд 17 января отказал в удовлетворении административных исковых требований Навального к колонии, где он отбывает наказание. Блогер просил признать незаконным решение исправительного учреждения об отказе в учёте денег, зачисляемых на его лицевой счет по трудовому договору со средством массовой информации.
На предварительном заседании Навальный сообщал, что у него есть два свободных часа в день, которые он тратит на работу на "Ключ". В отзыве ИК-2 на иск отмечалось, что договор с информационным агентством оформлялся без участия руководства колонии.
Ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. На приговор подана апелляция, до ее рассмотрения блогер остается в ИК-2.
Алексей Навальный в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:24
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски
 
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