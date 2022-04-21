Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ
Владимирский суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ
Алексей Навальный. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Владимирский областной суд утвердил решение нижестоящей инстанции, отказавшей Алексею Навальному в удовлетворении иска к исправительной колонии №2 о пользовании деньгами, зачисляемыми на его лицевой счет по договору с информационным агентством "Ключ", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Двадцать первого апреля Владимирским областным судом оставлено без изменения решение Петушинского районного суда Владимирской области от 17 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований Навального Алексея Анатольевича к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области о признании незаконным решения об отказе в учете денежных сумм, зачисляемых на лицевой счет в соответствии с трудовым договором, как заработанных в период отбывания наказания, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.
Петушинский районный суд 17 января отказал в удовлетворении административных исковых требований Навального к колонии, где он отбывает наказание. Блогер просил признать незаконным решение исправительного учреждения об отказе в учёте денег, зачисляемых на его лицевой счет по трудовому договору со средством массовой информации.
На предварительном заседании Навальный сообщал, что у него есть два свободных часа в день, которые он тратит на работу на "Ключ". В отзыве ИК-2 на иск отмечалось, что договор с информационным агентством оформлялся без участия руководства колонии.
Ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. На приговор подана апелляция, до ее рассмотрения блогер остается в ИК-2.
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