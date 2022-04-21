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В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний - РИА Новости, 21.04.2022
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В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний
В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:28
2022-04-21T13:28
федерация независимых профсоюзов россии
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ компаний заявил, что обобщенный подход невозможен, важно выполнение обязательств перед сотрудниками.Накануне генсовет ФНПР обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство."Здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному. Какие-то компании приостанавливают деятельность, продолжая выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Какие-то есть случаи, где обязательства перед сотрудниками не выполняются, они требуют особого внимания. Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом для особого внимания нашего правительства. Наши курирующие министерства этим занимаются", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение ФНПР с просьбой национализировать имущество ушедших из РФ компаний.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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федерация независимых профсоюзов россии, россия, дмитрий песков, экономика
13:28 21.04.2022
 
В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний

Песков о национализиции имущества ушедших из России компаний: обобщенный подход невозможен

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытые магазины в торговом центре "Галерея Новосибирск"
Закрытые магазины в торговом центре Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Закрытые магазины в торговом центре "Галерея Новосибирск"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ компаний заявил, что обобщенный подход невозможен, важно выполнение обязательств перед сотрудниками.
Накануне генсовет ФНПР обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство.
"Здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному. Какие-то компании приостанавливают деятельность, продолжая выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Какие-то есть случаи, где обязательства перед сотрудниками не выполняются, они требуют особого внимания. Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом для особого внимания нашего правительства. Наши курирующие министерства этим занимаются", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение ФНПР с просьбой национализировать имущество ушедших из РФ компаний.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииРоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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