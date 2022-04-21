https://ria.ru/20220421/nabiullina-1784656533.html
Набиуллиной поступила почти 21 тысяча вопросов и предложений от россиян
Набиуллиной поступила почти 21 тысяча вопросов и предложений от россиян - РИА Новости, 21.04.2022
Набиуллиной поступила почти 21 тысяча вопросов и предложений от россиян
Порядка 21 тысячи вопросов и предложений главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной граждане оставили в комментариях под постом в Telegram-канале спикера Госдумы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:19
2022-04-21T11:19
2022-04-21T11:19
вячеслав володин
эльвира набиуллина
экономика
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Порядка 21 тысячи вопросов и предложений главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной граждане оставили в комментариях под постом в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина, по его словам, все они проанализированы и будут заданы в ходе обсуждения отчёта регулятора, который проходит в четверг в Госдуме.Депутаты в четверг рассмотрят продление полномочий главы Банка России на третий срок, а также заслушают годовой отчет регулятора. Перед этим 19 апреля Володин в своём Telegram-канале предложил своим подписчикам оставить в комментариях под постом об отчёте Центробанка свои вопросы его главе."Вы направили более 20 900 вопросов и предложений. Все они проанализированы и будут заданы в ходе обсуждения отчёта", - написал Володин.
https://ria.ru/20220421/nabiullina-1784654990.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, эльвира набиуллина, экономика, россия
Набиуллиной поступила почти 21 тысяча вопросов и предложений от россиян
Главе Центробанка Набиуллиной поступила почти 21 тысяча вопросов и предложений от россиян