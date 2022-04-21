https://ria.ru/20220421/mosvodostok-1784747344.html

Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды

Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды - РИА Новости, 21.04.2022

Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды

Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:34

2022-04-21T16:34

2022-04-21T16:34

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мосводосток

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://realty.ria.ru/20210913/ochistka-1749837451.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы