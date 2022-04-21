https://ria.ru/20220421/mosvodostok-1784747344.html
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды - РИА Новости, 21.04.2022
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:34
2022-04-21T16:34
2022-04-21T16:34
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мосводосток
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
https://realty.ria.ru/20210913/ochistka-1749837451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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