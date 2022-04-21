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Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды - РИА Новости, 21.04.2022
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Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды - РИА Новости, 21.04.2022
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды
Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:34
2022-04-21T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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мосводосток, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
16:34 21.04.2022
 

Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" готовы к устранению возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет идти дождь. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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