https://ria.ru/20220421/moskva-1784644819.html

Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации

Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации - РИА Новости, 21.04.2022

Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:29

2022-04-21T10:29

2022-04-21T10:29

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований сооружений. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах и набережной Северного речного вокзала. Там налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва