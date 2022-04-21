https://ria.ru/20220421/moskva-1784644819.html
Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации
Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации - РИА Новости, 21.04.2022
Бирюков: причалы и набережные Москвы готовы к старту навигации
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:29
2022-04-21T10:29
2022-04-21T10:29
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований сооружений. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах и набережной Северного речного вокзала. Там налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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"Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. После зимы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований сооружений. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах и набережной Северного речного вокзала. Там налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов.
"Сегодня обновленные причалы Северного речного вокзала могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов", - добавил он.