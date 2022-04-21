https://ria.ru/20220421/moskva-1784644006.html
Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве
Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022
Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:24
2022-04-21T10:24
2022-04-21T10:24
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", - сказал Бирюков журналистам.Он отметил, что среди этих объектов - Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.Бирюков подчеркнул, что проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
https://ria.ru/20220419/razmetka-1784296770.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков
.
"На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", - сказал Бирюков журналистам.
Он отметил, что среди этих объектов - Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.
Бирюков подчеркнул, что проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.