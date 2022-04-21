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Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022
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Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве
Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022
Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:24
2022-04-21T10:24
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", - сказал Бирюков журналистам.Он отметил, что среди этих объектов - Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.Бирюков подчеркнул, что проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
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москва, петр бирюков
10:24 21.04.2022
 

Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", - сказал Бирюков журналистам.
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Разметку для военной техники начнут наносить на Тверской улице в Москве
Он отметил, что среди этих объектов - Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.
Бирюков подчеркнул, что проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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