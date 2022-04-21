https://ria.ru/20220421/moskva-1784644006.html

Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве

Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022

Пути следования техники на парад Победы проверили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:24

2022-04-21T10:24

2022-04-21T10:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют", - сказал Бирюков журналистам.Он отметил, что среди этих объектов - Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.Бирюков подчеркнул, что проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.

https://ria.ru/20220419/razmetka-1784296770.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков