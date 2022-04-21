https://ria.ru/20220421/mariupol-1784719046.html

В зоопарк Мариуполя доставили первую гумпомощь

В зоопарк Мариуполя доставили первую гумпомощь - РИА Новости, 21.04.2022

В зоопарк Мариуполя доставили первую гумпомощь

Первая гуманитарная помощь доставлена в Мариупольский зоопарк, он будет готов принимать посетителей, как только территорию приведут в порядок, рассказали РИА... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:47

2022-04-21T14:47

2022-04-21T14:51

общество

светлана акулова

мариуполь

общероссийский народный фронт

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первая гуманитарная помощь доставлена в Мариупольский зоопарк, он будет готов принимать посетителей, как только территорию приведут в порядок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ)."С гордостью сообщаю, что доставлена первая гуманитарная помощь в зоопарк Мариуполя. Мы собираем корма, ветеринарные препараты, стройматериалы, а также средства на их закупку. Перечень необходимой продукции регулярно корректируется в зависимости от актуальных нужд. Уже собрано более 3 млн рублей, более 5 тонн кормов, более 20 грузовых мест ветпрепаратов и инструментов, а также грузовой пятитонный автомобиль стройматериалов. Мы открыты к общению со всеми коллегам нашего сообщества. Мы и дальше будем оказывать помощь. Искренне благодарны всем, кто не остался равнодушным и откликнулся на наш призыв", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которую цитирует пресс-служба ОНФ.Мариупольский зоопарк может приступать к восстановлению, туда доставлены строительные материалы, инструменты, сварочные аппараты, рассказали в ОНФ. Уточняется, что пока территория зоопарка еще завалена поломанными деревьями, стеклом, кусками бетона, но уже начался процесс очищения."Директор зоопарка не бросил животных, с первых же минут начала трагических событий он рядом, и я видел, как животные реагируют на "папу" – бегут к нему, чувствуют себя рядом с ним в безопасности. Хотя страх у них в глазах есть – буквально рядом слышно взрывы. Жители города, увидев, что мы привезли корм для животных, подходили и со слезами на глазах благодарили нас. Их очень интересовало, как самочувствие питомцев, и уходили они уже с улыбкой, узнав, что кто-то из их любимцев – лев или белый тигр – жив. Директор зоопарка сказал, что готов привести в порядок территорию и пустить людей. Чтобы люди сняли стресс, негатив, в котором живут уже несколько месяцев", - член Центрального штаба Народного фронта, зоозащитник, ветеринар Карен Даллакян.Как сказал хозяин Мариупольского зоопарка Савелий Вашура, планируется доделать все вольеры, чтобы "зоопарк был самым лучшим в республике".

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/vsu-1784676737.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, мариуполь, общероссийский народный фронт, московский зоопарк