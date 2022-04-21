https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html
В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе
В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе
Блокированные на "Азовстали" украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:02
2022-04-21T13:02
2022-04-21T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Блокированные на "Азовстали" украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр (обороны РФ Сергей Шойгу) доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что блокированные на "Азовстали" украинские боевики "никоим образом" не повлияют на налаживание мирной жизни в городе."Что касается "Азовстали" - это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, россия, дмитрий песков, украина
В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе
Песков: боевики на "Азовстали" не повлияют на налаживание мирной жизни в Мариуполе