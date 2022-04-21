https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html

В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе

В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе

Блокированные на "Азовстали" украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:02

2022-04-21T13:02

2022-04-21T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Блокированные на "Азовстали" украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр (обороны РФ Сергей Шойгу) доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что блокированные на "Азовстали" украинские боевики "никоим образом" не повлияют на налаживание мирной жизни в городе."Что касается "Азовстали" - это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html

мариуполь

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, россия, дмитрий песков, украина