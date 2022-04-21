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СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла" - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла"
СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла" - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла"
Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента после ухода в отставку основателя и крупнейшего... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:50
2022-04-21T18:51
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента после ухода в отставку основателя и крупнейшего совладельца компании Вагита Алекперова, попавшего под санкции Великобритании, сообщает газета РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года работал первым вице-президентом компании, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом."Совет директоров "Лукойла" в четверг, 21 апреля, назначил и.о. президента - им стал Вадим Воробьев, который до сих пор был первым исполнительным вице-президентом и членом правления компании", - пишет РБК.Компания в четверг сообщила о решении Алекперова отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента. Он возглавлял "Лукойл" с момента основания в 1993 году. На минувшей неделе Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, включая Алекперова.
https://ria.ru/20220421/alekperov-1784683109.html
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экономика, россия, лукойл, новости компаний - экономика
18:50 21.04.2022 (обновлено: 18:51 21.04.2022)
 
СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла"

РБК: первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Воробьев назначен и.о. главы компании

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента после ухода в отставку основателя и крупнейшего совладельца компании Вагита Алекперова, попавшего под санкции Великобритании, сообщает газета РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.
Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года работал первым вице-президентом компании, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом.
Президент, председатель правления ПАО ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
12:46
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
"Совет директоров "Лукойла" в четверг, 21 апреля, назначил и.о. президента - им стал Вадим Воробьев, который до сих пор был первым исполнительным вице-президентом и членом правления компании", - пишет РБК.
Компания в четверг сообщила о решении Алекперова отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента. Он возглавлял "Лукойл" с момента основания в 1993 году. На минувшей неделе Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, включая Алекперова.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
 
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