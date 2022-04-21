https://ria.ru/20220421/lukoyl-1784780849.html

СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла"

СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла" - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ сообщили о назначении Воробьева и.о. главы "Лукойла"

Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента после ухода в отставку основателя и крупнейшего... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:50

2022-04-21T18:50

2022-04-21T18:51

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента после ухода в отставку основателя и крупнейшего совладельца компании Вагита Алекперова, попавшего под санкции Великобритании, сообщает газета РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года работал первым вице-президентом компании, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом."Совет директоров "Лукойла" в четверг, 21 апреля, назначил и.о. президента - им стал Вадим Воробьев, который до сих пор был первым исполнительным вице-президентом и членом правления компании", - пишет РБК.Компания в четверг сообщила о решении Алекперова отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента. Он возглавлял "Лукойл" с момента основания в 1993 году. На минувшей неделе Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, включая Алекперова.

https://ria.ru/20220421/alekperov-1784683109.html

https://ria.ru/20220420/lukoyl-1784486271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, лукойл, новости компаний - экономика