https://ria.ru/20220421/likvidatsiya-1784611267.html

Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной

Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной - РИА Новости, 21.04.2022

Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:19

2022-04-21T00:19

2022-04-21T02:29

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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь "шанс безвозвратно упущен".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kadyrov-1784583639.html

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Максим Горбачев

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