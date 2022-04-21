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Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной - РИА Новости, 21.04.2022
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Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной - РИА Новости, 21.04.2022
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T00:19
2022-04-21T02:29
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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь "шанс безвозвратно упущен".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, россия, украина, донбасс
00:19 21.04.2022 (обновлено: 02:29 21.04.2022)
 
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной

Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Попасной украинского националиста Щербака

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная
Танк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР "титулованного" НАТОвскими инструкторами "укронациста" Геннадия Щербака.
"Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного "титулованного" НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь "шанс безвозвратно упущен".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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