https://ria.ru/20220421/kursk-1784683996.html

Курские власти объявили набор в добровольную дружину

Курские власти объявили набор в добровольную дружину - РИА Новости, 21.04.2022

Курские власти объявили набор в добровольную дружину

Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:51

2022-04-21T12:51

2022-04-21T12:51

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

курская область

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину."В связи с введением на территории Курской области желтого уровня террористической опасности объявляется набор добровольцев в народную дружину", - говорится в сообщении обладминистрации.Добровольные народные дружинники совместно с полицией "будут помогать в обеспечении порядка на территории региона в вечернее и ночное время". В частности, станут патрулировать улицы частного сектора, дворы многоквартирных домов, а также наиболее посещаемые места."Вступить в дружину может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципальных районов и городских округов по месту жительства", - цитируются в сообщении слова председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.Курская область граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html

https://ria.ru/20220413/obstrel-1783328709.html

россия

курская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, курская область, украина, ситуация в днр и лнр