https://ria.ru/20220421/kursk-1784683996.html
Курские власти объявили набор в добровольную дружину
Курские власти объявили набор в добровольную дружину - РИА Новости, 21.04.2022
Курские власти объявили набор в добровольную дружину
Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:51
2022-04-21T12:51
2022-04-21T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
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курская область
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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину."В связи с введением на территории Курской области желтого уровня террористической опасности объявляется набор добровольцев в народную дружину", - говорится в сообщении обладминистрации.Добровольные народные дружинники совместно с полицией "будут помогать в обеспечении порядка на территории региона в вечернее и ночное время". В частности, станут патрулировать улицы частного сектора, дворы многоквартирных домов, а также наиболее посещаемые места."Вступить в дружину может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципальных районов и городских округов по месту жительства", - цитируются в сообщении слова председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, курская область, украина, ситуация в днр и лнр
Курские власти объявили набор в добровольную дружину
Власти граничащей с Украиной Курской области объявили набор в добровольную дружину