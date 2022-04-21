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Курские власти объявили набор в добровольную дружину - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/kursk-1784683996.html
Курские власти объявили набор в добровольную дружину
Курские власти объявили набор в добровольную дружину - РИА Новости, 21.04.2022
Курские власти объявили набор в добровольную дружину
Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:51
2022-04-21T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
курская область
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину."В связи с введением на территории Курской области желтого уровня террористической опасности объявляется набор добровольцев в народную дружину", - говорится в сообщении обладминистрации.Добровольные народные дружинники совместно с полицией "будут помогать в обеспечении порядка на территории региона в вечернее и ночное время". В частности, станут патрулировать улицы частного сектора, дворы многоквартирных домов, а также наиболее посещаемые места."Вступить в дружину может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципальных районов и городских округов по месту жительства", - цитируются в сообщении слова председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html
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общество, россия, курская область, украина, ситуация в днр и лнр
12:51 21.04.2022
 
Курские власти объявили набор в добровольную дружину

Власти граничащей с Украиной Курской области объявили набор в добровольную дружину

© Depositphotos / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Администрация граничащей с Украиной Курской области объявила о наборе в добровольную народную дружину.
"В связи с введением на территории Курской области желтого уровня террористической опасности объявляется набор добровольцев в народную дружину", - говорится в сообщении обладминистрации.
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12 апреля, 14:41
Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину
Добровольные народные дружинники совместно с полицией "будут помогать в обеспечении порядка на территории региона в вечернее и ночное время". В частности, станут патрулировать улицы частного сектора, дворы многоквартирных домов, а также наиболее посещаемые места.
"Вступить в дружину может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципальных районов и городских округов по месту жительства", - цитируются в сообщении слова председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.
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