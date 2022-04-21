Рейтинг@Mail.ru
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220421/kurs-1784765838.html
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,0819 рубля - до 74,999 рубля, курс евро - на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:46
2022-04-21T17:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
доллар
рубль
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,0819 рубля - до 74,999 рубля, курс евро - на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48f937f04feed65f47ae85858c96fb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
17:46 21.04.2022
 
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей

Официальный курс доллара на пятницу упал до 75 рублей, евро — до 81,22 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,0819 рубля - до 74,999 рубля, курс евро - на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубльевроВалютаДинамика курсов валют
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала