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Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,0819 рубля - до 74,999 рубля, курс евро - на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:46
2022-04-21T17:46
2022-04-21T17:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,0819 рубля - до 74,999 рубля, курс евро - на 2,0466 рубля, до 81,2239 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на пятницу опустился до 75 рублей
Официальный курс доллара на пятницу упал до 75 рублей, евро — до 81,22 рубля