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Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает звонки от неизвестных - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/kupyansk-1784811899.html
Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает звонки от неизвестных
Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает звонки от неизвестных - РИА Новости, 21.04.2022
Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает звонки от неизвестных
Мэр Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора, чью дочь задержала в Ивано-Франковске СБУ, рассказал, что получает звонки с номера его дочери от... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:16
2022-04-21T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина венедиктова
вячеслав володин
владимир зеленский
россия
украина
ивано-франковск
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Мэр Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора, чью дочь задержала в Ивано-Франковске СБУ, рассказал, что получает звонки с номера его дочери от неизвестных "людей, переживающих за Украину" с предложением приехать за ней, а также за неким "заданием".Купянск находится под контролем ВС РФ уже месяц. Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра города подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявил, что сотрудники СБУ задержали его дочь, а теперь ему угрожают расправиться с ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы."С ее телефона звонят, я говорю: представьтесь. Не представляются… "Мы те люди, которые переживают за Украину", - рассказал Мацегора журналистам об анонимных звонках. По его словам, звонившие предлагают ему приехать за дочерью лично, а также "получить задание". Суть этих заданий не раскрывается.Мацегора обращался за помощью к Владимиру Зеленскому, к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой, а также в различные международные организации. "Международные организации, декларирующие защиту прав человека, игнорируют обращения о похищении моей дочери", - посетовал он.По его предположению, дочь по-прежнему находится в Ивано-Франковском СБУ, однако никакой информации о ее здоровье у Мацегоры нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779987017.html
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в мире, ирина венедиктова, вячеслав володин, владимир зеленский, россия, украина, ивано-франковск, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, госдума рф, купянск
22:16 21.04.2022
 
Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает звонки от неизвестных

Мэр Купянска, чья дочь задержана СБУ, получает предложения "приехать за заданием"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Мэр Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора, чью дочь задержала в Ивано-Франковске СБУ, рассказал, что получает звонки с номера его дочери от неизвестных "людей, переживающих за Украину" с предложением приехать за ней, а также за неким "заданием".
Купянск находится под контролем ВС РФ уже месяц. Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра города подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявил, что сотрудники СБУ задержали его дочь, а теперь ему угрожают расправиться с ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы.
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"С ее телефона звонят, я говорю: представьтесь. Не представляются… "Мы те люди, которые переживают за Украину", - рассказал Мацегора журналистам об анонимных звонках. По его словам, звонившие предлагают ему приехать за дочерью лично, а также "получить задание". Суть этих заданий не раскрывается.
Мацегора обращался за помощью к Владимиру Зеленскому, к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой, а также в различные международные организации. "Международные организации, декларирующие защиту прав человека, игнорируют обращения о похищении моей дочери", - посетовал он.
По его предположению, дочь по-прежнему находится в Ивано-Франковском СБУ, однако никакой информации о ее здоровье у Мацегоры нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВенедиктоваВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаИвано-ФранковскСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФГосдума РФКупянск
 
 
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