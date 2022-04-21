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В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания" - РИА Новости, 21.04.2022
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответит за свои... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:05
2022-04-21T18:05
2022-04-21T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответит за свои "людоедские желания".Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за всё ими содеянное, а также за свои людоедские желания", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
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РИА Новости
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий медведев, украина, россия, киев, владимир константинов
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"
Глава парламента Крыма заявил, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"