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В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания" - РИА Новости, 21.04.2022
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В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания" - РИА Новости, 21.04.2022
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответит за свои... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:05
2022-04-21T18:05
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответит за свои "людоедские желания".Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за всё ими содеянное, а также за свои людоедские желания", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
https://ria.ru/20220421/mos-1784706885.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий медведев, украина, россия, киев, владимир константинов
18:05 21.04.2022
 
В Крыму заявили, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"

Глава парламента Крыма заявил, что глава СНБО Украины ответит за "людоедские желания"

© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответит за свои "людоедские желания".
Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медведев предупредил главу СНБО о последствиях удара по Крымскому мосту
"Близок час, когда даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за всё ими содеянное, а также за свои людоедские желания", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали слова главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Дмитрий МедведевУкраинаРоссияКиевВладимир Константинов
 
 
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