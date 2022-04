https://ria.ru/20220421/kosmetika-1784755101.html

РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе

РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе - РИА Новости, 21.04.2022

РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе

Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:45

2022-04-21T15:45

2022-04-21T17:04

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93876/22/938762267_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_0a17fa31b065dd3d6d1e5b31b9426fad.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года. Он будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, в том числе косметики и парфюмерии. Отечественные экспортеры могут подать заявку на размещение с 21 апреля" - сообщает центр.РЭЦ надеется, что размещение в национальном магазине позволит привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость российской продукции за рубежом. "Небольшим компаниям нацмагазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория", - добавляют в центре.Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.Национальный магазин - это раздел с товарами Made in Russia на зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний. Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке №1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.

https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, китай