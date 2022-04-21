15:45 21.04.2022 (обновлено: 17:04 21.04.2022)
РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе
Девушка выбирает косметику. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года. Он будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, в том числе косметики и парфюмерии. Отечественные экспортеры могут подать заявку на размещение с 21 апреля" - сообщает центр.
РЭЦ надеется, что размещение в национальном магазине позволит привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость российской продукции за рубежом. "Небольшим компаниям нацмагазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория", - добавляют в центре.
Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.
Национальный магазин - это раздел с товарами Made in Russia на зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний. Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке №1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.
"Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года. Он будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, в том числе косметики и парфюмерии. Отечественные экспортеры могут подать заявку на размещение с 21 апреля" - сообщает центр.
РЭЦ надеется, что размещение в национальном магазине позволит привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость российской продукции за рубежом. "Небольшим компаниям нацмагазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория", - добавляют в центре.
Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.
Национальный магазин - это раздел с товарами Made in Russia на зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний. Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке №1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.