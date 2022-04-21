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РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе - РИА Новости, 21.04.2022
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РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе
РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе - РИА Новости, 21.04.2022
РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе
Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:45
2022-04-21T17:04
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
китай
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года. Он будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, в том числе косметики и парфюмерии. Отечественные экспортеры могут подать заявку на размещение с 21 апреля" - сообщает центр.РЭЦ надеется, что размещение в национальном магазине позволит привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость российской продукции за рубежом. "Небольшим компаниям нацмагазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория", - добавляют в центре.Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.Национальный магазин - это раздел с товарами Made in Russia на зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food &amp; Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний. Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке №1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, китай
15:45 21.04.2022 (обновлено: 17:04 21.04.2022)
 

РЭЦ: российская косметика появится в продаже на китайском маркетплейсе

© Fotolia / Pavel LosevskyДевушка выбирает косметику
Девушка выбирает косметику - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Fotolia / Pavel Losevsky
Девушка выбирает косметику. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный магазин российских товаров для красоты и здоровья откроется в апреле на китайском маркетплейсе JD.hk, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Национальный магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk откроется в апреле 2022 года. Он будет специализироваться на продаже товаров для красоты и здоровья Made in Russia, в том числе косметики и парфюмерии. Отечественные экспортеры могут подать заявку на размещение с 21 апреля" - сообщает центр.

РЭЦ надеется, что размещение в национальном магазине позволит привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость российской продукции за рубежом. "Небольшим компаниям нацмагазины дают возможность протестировать новые рынки и найти первых потребителей через площадку, которой доверяет местная аудитория", - добавляют в центре.

Оператором нового национального магазина с товарами Made in Russia станет сервисная компания Epinduo, которая специализируется на продаже российских товаров в КНР.

Национальный магазин - это раздел с товарами Made in Russia на зарубежной или международной электронной торговой площадке. В 2019 году такие магазины появились на китайской Tmall Food & Fresh, за это время продукцию там разместили более 170 компаний. Кроме того, стенды российских товаров есть на Amazon.de, площадке №1 в сегменте e-commerce на рынке Германии, и VirtualEXPO, французской платформе, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:41
РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаКитай
 
 
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