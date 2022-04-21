https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html

Украина упростила процедуру конфискации активов россиян

Украина упростила процедуру конфискации активов россиян - РИА Новости, 21.04.2022

Украина упростила процедуру конфискации активов россиян

Парламент Украины принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции, сообщили в партии "Слуга народа". РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:42

2022-04-21T16:42

2022-04-21T16:52

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции, сообщили в партии "Слуга народа"."Депутаты упростили процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян... Верховная рада приняла законопроект №7194, который вводит новый механизм санкций в отношении субъектов из РФ на период военного положения", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.В партии отметили, что закон направлен на то, чтобы была возможность в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость в первую очередь, граждан России, против которых введены санкции. Их планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителей страны и помощь государству."Принятый законопроект, в частности, может помочь в конфискации активов Виктора Медведчука (украинского политика - ред.) в пользу Украины", - добавили в партии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/dnepr-1784729777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, россия