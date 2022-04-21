10:31 21.04.2022 (обновлено: 10:56 21.04.2022)
В Раде анонсировали конфискацию активов россиян под санкциями Запада
Депутат Рады Янченко анонсировала конфискацию активов россиян под санкциями Запада
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Галина Янченко ("Слуга народа") заявила, что в ближайшее время украинский парламент примет решение о конфискации на Украине активов россиян, против которых страны Запада ввели санкции.
"На сегодняшний день есть 3 тысячи россиян, на которых наложены санкции (странами Запада)… В ближайшее время Верховная рада примет решение о вводе против них санкций, что будет означать конфискацию активов подсанкционных граждан России", - сказала Янченко в эфире телеканала "Украина 24".
Она пояснила, что речь идет о чиновниках, политиках, бизнесменах, лидерах общественного мнения, деятелях культуры и образования, против которых страны Запада уже ввели санкции. По словам депутата, украинские власти на сегодняшний день готовятся к тому, чтобы наложить санкции и конфисковать активы подпавших под санкции россиян на Украине "одним махом".
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.