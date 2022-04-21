https://ria.ru/20220421/kirgiziya-1784706451.html

В Киргизии призвали не использовать Z во время "Бессмертного полка"

В Киргизии призвали не использовать Z во время "Бессмертного полка" - РИА Новости, 21.04.2022

В Киргизии призвали не использовать Z во время "Бессмертного полка"

Спецслужбы Киргизии призвали граждан не использовать символ Z во время шествия "Бессмертного полка" в стране, соответствующее сообщение разослала в четверг... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:00

2022-04-21T14:00

2022-04-21T14:00

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БИШКЕК, 21 апр - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии призвали граждан не использовать символ Z во время шествия "Бессмертного полка" в стране, соответствующее сообщение разослала в четверг пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности республики."Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан не надевать указанную форму в шествии "Бессмертного полка", который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.В ГКНБ также предупредили об ответственности, "предусмотренной законодательством Кыргызской Республики за действия, направленные на разжигание межнациональной розни".Ранее в социальных сетях Киргизии распространилось видео, на котором женщина устроила скандал в одной из фирм по прокату костюмов из-за того, что там была форма с символом Z. Ряд пользователей поддержали ее, в то время как другие обвинили в провокации.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220414/simvoly-1783600594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, украина, россия