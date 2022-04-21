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Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:06
2022-04-21T01:06
2022-04-21T01:06
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франция
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну."Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784606850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
Лидер Франции Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.
"Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.
По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".
Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.
"Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это... Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьезно", - считает действующий французский лидер.
Первый тур президентских выборов во Франции
прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.