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Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну - РИА Новости, 21.04.2022
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Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:06
2022-04-21T01:06
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну."Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022
01:06 21.04.2022
 
Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну

Лидер Франции Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну

© REUTERS / Pascal RossignolРезультаты первого тура президентских выборов во Франции
Результаты первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Результаты первого тура президентских выборов во Франции . Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.
"Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.
По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".
Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.
"Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это... Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьезно", - считает действующий французский лидер.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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