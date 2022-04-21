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Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну

Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну - РИА Новости, 21.04.2022

Макрон: предлагаемый Ле Пен запрет на хиджаб спровоцирует гражданскую войну

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:06

2022-04-21T01:06

2022-04-21T01:06

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну."Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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Максим Горбачев

в мире, франция, выборы президента франции — 2022