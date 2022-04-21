https://ria.ru/20220421/katar-1784805419.html

Катар увеличил беспроцентный кредит для желающих жениться

Катар увеличил беспроцентный кредит для желающих жениться - РИА Новости, 21.04.2022

Катар увеличил беспроцентный кредит для желающих жениться

Правительство Катара одобрило тройное увеличение суммы беспроцентного кредита для молодых людей, желающих вступить в брак, - до 300 тысяч катарских риалов... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:14

2022-04-21T21:14

2022-04-21T21:14

в мире

тамим бен хамад аль тани

катар

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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Правительство Катара одобрило тройное увеличение суммы беспроцентного кредита для молодых людей, желающих вступить в брак, - до 300 тысяч катарских риалов (более 82 тысяч долларов), чтобы побудить молодежь активнее создавать семьи, сообщило Катарское госагентство новостей QNA со ссылкой на решение кабинета министров."Кабинет министров Катара одобрил решение об увеличении суммы беспроцентного займа для заключения брака для всех категорий катарских служащих с нынешних 100 тысяч катарских риалов (около 30 тысяч долларов) до 300 тысяч риалов (более 82 тысяч), чтобы побудить катарскую молодежь заключать браки и помочь им в этом деле", - говорится в решении правительства, опубликованном QNA.Как пояснили РИА Новости в структурах исполнительной власти Катара, катарские сотрудники компаний и госучреждений, решившие вступить в брак, как мужчины, так и женщины, могут получить специальный беспроцентный кредит от государства на поддержку своей новой семьи в размере 300 тысяч катарских риалов (более 82 тысяч долларов), который им разрешается постепенно возвращать в течение более 60 месяцев.Правительство Катара также поддержало решение эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани повысить размер минимальной пенсии для пенсионеров до 15 тысяч риалов (около пяти тысяч долларов) с дополнительной выплатой шести тысяч риалов (около 1,6 тысяч долларов) на компенсацию издержек на оплату жилья.

https://ria.ru/20220115/brak-1767954916.html

катар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тамим бен хамад аль тани, катар