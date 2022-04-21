https://ria.ru/20220421/kapremont-1784666842.html

На капремонт школ в Воронежской области направят более 1,6 миллиарда рублей

На капремонт школ в Воронежской области направят более 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.04.2022

На капремонт школ в Воронежской области направят более 1,6 миллиарда рублей

Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в 2022 году на капитальный ремонт школ в Воронежской области в рамках региональных и федеральных программ, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:53

2022-04-21T11:53

2022-04-21T12:16

воронежская область

воронежская область

владимир нетесов

образование - общество

воронеж

борисоглебск

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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в 2022 году на капитальный ремонт школ в Воронежской области в рамках региональных и федеральных программ, сообщает областная дума."Сфера образования для органов власти всегда являлась одной из приоритетных. И сегодня строительству новых школ и капитальной реконструкции действующих отведено ключевое место и в народной программе. Я уверен, что масштабные вложения в развитие образовательной среды – это инвестиции в будущее нашей страны", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, все запланированные на этот год мероприятия в рамках развития системы образования будут максимально сохранены, несмотря на определенные сложности, связанные с санкционными ограничениями. Только на возведение новых школ в бюджете региона в 2022 году предусмотрено 4,5 миллиарда рублей (из них 1,9 миллиарда из федерального бюджета). Строительство объектов образования идет в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда", "Образование" и областной адресной инвестпрограммы. В этом году планируется ввести в эксплуатацию три школы и одну пристройку на 3094 места в Воронеже и Борисоглебске, а также Аннинском и Новоусманском районах."Более 1,1 миллиарда рублей на обновление учебных заведений в Воронежской области в 2022 году одобрено региональными парламентом в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта. На эти средства запланирован ремонт 176 учреждений образования муниципальной и областной собственности", – сказал Владимир Нетёсов.Кроме того, запланирован ремонт 11 школ на общую сумму 500 миллионов рублей по федеральному проекту "Модернизация школьной системы образования". Ремонт девяти зданий выполнят в течение 2022 года, двух зданий — в 2022-2023 годах. При этом, как отмечает облдума, сегодня прорабатывается вопрос о включении дополнительного перечня объектов.

https://ria.ru/20220419/sotskontrakty-1784333953.html

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Влада Копылова

воронежская область, владимир нетесов, образование - общество, воронеж, борисоглебск