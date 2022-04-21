https://ria.ru/20220421/kapital-1784756528.html
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны - РИА Новости, 21.04.2022
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны за счет установления лимита трансграничных операций в 3,3 тысячи долларов в месяц, говорится в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:09
2022-04-21T17:09
2022-04-21T17:10
владимир путин
украина
россия
донбасс
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национальный банк украины
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны за счет установления лимита трансграничных операций в 3,3 тысячи долларов в месяц, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг."Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения", - говорится в сообщении.По информации нацбанка, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 миллиарда долларов."Физические лица смогут покупать активы, которые напрямую конвертируются на денежные средства и относящиеся к операциям "quasi cash", используя лишь собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тысяч гривен (3,3 тысяч долларов – ред.) в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы", - говорится в сообщении на сайте регулятора.По информации нацбанка, это не касается использования платежных карт за рубежом и на Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784731796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, донбасс, в мире, национальный банк украины
17:09 21.04.2022 (обновлено: 17:10 21.04.2022)
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны
Нацбанк Украины установил лимит трансграничных операций в 3,3 тысячи долларов в месяц
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Нацбанк Украины ограничил возможность оттока капитала из страны за счет установления лимита трансграничных операций в 3,3 тысячи долларов в месяц, говорится в сообщении, опубликованном на сайте
регулятора в четверг.
"Национальный банк Украины
уточнил ограничения на трансграничные операции граждан с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
По информации нацбанка, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 миллиарда долларов.
"Физические лица смогут покупать активы, которые напрямую конвертируются на денежные средства и относящиеся к операциям "quasi cash", используя лишь собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тысяч гривен (3,3 тысяч долларов – ред.) в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
По информации нацбанка, это не касается использования платежных карт за рубежом и на Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.