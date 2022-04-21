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В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии - РИА Новости, 21.04.2022
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В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии
В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии - РИА Новости, 21.04.2022
В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии
Управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после жесткого избиения пятнадцатилетней школьницы в Улан-Удэ. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:28
2022-04-21T10:53
происшествия
улан-удэ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после жесткого избиения пятнадцатилетней школьницы в Улан-Удэ.Инцидент произошел 18 апреля на территории микрорайона "Кирзавод". Подозреваемыми по делу проходят две девушки в возрасте 17 и 15 лет, с одной из которых пострадавшая была знакома, но находилась в плохих отношениях.По данным СК, они отвели потерпевшую на территорию промышленной базы, избили и порвали верхнюю одежду. Домой девушку отвез случайный прохожий, который отдал ей свою куртку.Полиция составила на родителей подозреваемых административные протоколы по статье о "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей".В СК уточнили, что пятнадцатилетняя нападавшая не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому по делу будет проходить только ее старшая подруга.По статье об "Истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего" может грозить до семи лет заключения.
https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html
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происшествия, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
09:28 21.04.2022 (обновлено: 10:53 21.04.2022)
 
В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии

СК: несовершеннолетние девушки, жестоко избившие школьницу в Улан-Удэ, поджигали ей волосы

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после жесткого избиения пятнадцатилетней школьницы в Улан-Удэ.
Инцидент произошел 18 апреля на территории микрорайона "Кирзавод". Подозреваемыми по делу проходят две девушки в возрасте 17 и 15 лет, с одной из которых пострадавшая была знакома, но находилась в плохих отношениях.
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По данным СК, они отвели потерпевшую на территорию промышленной базы, избили и порвали верхнюю одежду.

"После этого девушки отвезли жертву в заброшенную квартиру, где сняли с нее нижнее белье, связали, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки. Затем они проводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись", — говорится на сайте ведомства.

Домой девушку отвез случайный прохожий, который отдал ей свою куртку.
Полиция составила на родителей подозреваемых административные протоколы по статье о "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей".
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В СК уточнили, что пятнадцатилетняя нападавшая не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому по делу будет проходить только ее старшая подруга.
По статье об "Истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего" может грозить до семи лет заключения.
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Бурятия
 
 
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