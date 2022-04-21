https://ria.ru/20220421/izbienie-1784632989.html

В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии

В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии - РИА Новости, 21.04.2022

В СК рассказали подробности жестокого избиения школьницы в Бурятии

Управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после жесткого избиения пятнадцатилетней школьницы в Улан-Удэ. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:28

2022-04-21T09:28

2022-04-21T10:53

происшествия

улан-удэ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Республике Бурятия возбудило уголовное дело после жесткого избиения пятнадцатилетней школьницы в Улан-Удэ.Инцидент произошел 18 апреля на территории микрорайона "Кирзавод". Подозреваемыми по делу проходят две девушки в возрасте 17 и 15 лет, с одной из которых пострадавшая была знакома, но находилась в плохих отношениях.По данным СК, они отвели потерпевшую на территорию промышленной базы, избили и порвали верхнюю одежду. Домой девушку отвез случайный прохожий, который отдал ей свою куртку.Полиция составила на родителей подозреваемых административные протоколы по статье о "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей".В СК уточнили, что пятнадцатилетняя нападавшая не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому по делу будет проходить только ее старшая подруга.По статье об "Истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего" может грозить до семи лет заключения.

https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html

https://ria.ru/20220317/istyazanie-1778631483.html

улан-удэ

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия