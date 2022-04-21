https://ria.ru/20220421/irlandiya-1784617289.html

СМИ: в Ирландии русскоговорящих детей задирают в школах

СМИ: в Ирландии русскоговорящих детей задирают в школах - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: в Ирландии русскоговорящих детей задирают в школах

Председатель совета российских соотечественников в Ирландии Федор Смирнов заявил, что русскоговорящие дети в местных школах подвергаются травле после начала... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:38

2022-04-21T03:38

2022-04-21T03:38

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель совета российских соотечественников в Ирландии Федор Смирнов заявил, что русскоговорящие дети в местных школах подвергаются травле после начала спецоперации РФ на Украине."Они (одноклассники)… называют их русскими фашистами – это просто травля. Это русофобия", - подчеркнул Смирнов в интервью газете Times.По его словам, именно русскоговорящих детей учителя просят помочь переводить речь украинских беженцев, когда те начинают учебу в Ирландии. Однако после уроков они становятся объектами нападок.По словам одной из матерей, ее сына, латыша, в школе несколько раз обозвали нацистом. Она сказала, что учебное заведение рассмотрело эту проблему, с тех пор травля прекратилась.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/berlin-1784610764.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, ирландия