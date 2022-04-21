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В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу - РИА Новости, 21.04.2022
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В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу
В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу - РИА Новости, 21.04.2022
В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") поддержала новый законопроект, предусматривающий запрет иноагентам на занятие... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:37
2022-04-21T18:37
иноагенты
госдума рф
россия
общество
ольга казакова
единая россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") поддержала новый законопроект, предусматривающий запрет иноагентам на занятие просветительской деятельностью с детьми, и добавила, что усилить защиту детей от иностранного влияния можно и посредством дополнения закона об образовании.Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что единый законопроект об иностранных агентах, разработанный комиссией, вводит запрет преподавательской и просветительской работы с детьми в РФ для иноагентов."Украинские дети были лишены возможности что-то знать о нашем совместном прошлом. Дети введены в абсолютное заблуждение, создан исторический фейк и миф. В связи с этим нам важно не допустить влияния внешних ресурсов на то, что происходит в наших образовательных программах, в наших школах", - заявила Казакова журналистам.Как отметила депутат, также можно предусмотреть изменения в закон об образовании в части защиты детей от иностранного влияния."Нет никакого сомнения, что у Запада есть цель погрузиться в наше образование и проникнуть как можно глубже. Поэтому мы вовремя даем отпор всему чужому", - констатировала она.
https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html
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иноагенты, госдума рф, россия, общество, ольга казакова, единая россия
18:37 21.04.2022
 
В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу

Глава комитета ГД Казакова поддержала идею запретить иноагентам просветительскую работу

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") поддержала новый законопроект, предусматривающий запрет иноагентам на занятие просветительской деятельностью с детьми, и добавила, что усилить защиту детей от иностранного влияния можно и посредством дополнения закона об образовании.
Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что единый законопроект об иностранных агентах, разработанный комиссией, вводит запрет преподавательской и просветительской работы с детьми в РФ для иноагентов.
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"Украинские дети были лишены возможности что-то знать о нашем совместном прошлом. Дети введены в абсолютное заблуждение, создан исторический фейк и миф. В связи с этим нам важно не допустить влияния внешних ресурсов на то, что происходит в наших образовательных программах, в наших школах", - заявила Казакова журналистам.
Как отметила депутат, также можно предусмотреть изменения в закон об образовании в части защиты детей от иностранного влияния.
"Нет никакого сомнения, что у Запада есть цель погрузиться в наше образование и проникнуть как можно глубже. Поэтому мы вовремя даем отпор всему чужому", - констатировала она.
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иноагентыГосдума РФРоссияОбществоОльга КазаковаЕдиная Россия
 
 
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