https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784779212.html

В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу

В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу - РИА Новости, 21.04.2022

В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") поддержала новый законопроект, предусматривающий запрет иноагентам на занятие... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:37

2022-04-21T18:37

2022-04-21T18:37

иноагенты

госдума рф

россия

общество

ольга казакова

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f2a5b8a4cc7e05924fb4786b868bbe.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") поддержала новый законопроект, предусматривающий запрет иноагентам на занятие просветительской деятельностью с детьми, и добавила, что усилить защиту детей от иностранного влияния можно и посредством дополнения закона об образовании.Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что единый законопроект об иностранных агентах, разработанный комиссией, вводит запрет преподавательской и просветительской работы с детьми в РФ для иноагентов."Украинские дети были лишены возможности что-то знать о нашем совместном прошлом. Дети введены в абсолютное заблуждение, создан исторический фейк и миф. В связи с этим нам важно не допустить влияния внешних ресурсов на то, что происходит в наших образовательных программах, в наших школах", - заявила Казакова журналистам.Как отметила депутат, также можно предусмотреть изменения в закон об образовании в части защиты детей от иностранного влияния."Нет никакого сомнения, что у Запада есть цель погрузиться в наше образование и проникнуть как можно глубже. Поэтому мы вовремя даем отпор всему чужому", - констатировала она.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, госдума рф, россия, общество, ольга казакова, единая россия