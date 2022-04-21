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В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022
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В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах
В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022
В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах
Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:28
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василий пискарев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах, внесут в палату на следующей неделе, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Пискарев в четверг заявил, что комиссия Госдумы разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Мы его намерены вносить (в Госдуму - ред.) на следующей неделе", - сказал Пискарев журналистам.
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василий пискарев, госдума рф
16:28 21.04.2022 (обновлено: 16:46 21.04.2022)
 
В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах

Пискарев: усовершенствованный проект об иноагентах внесут в Госдуму на следующей неделе

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах, внесут в палату на следующей неделе, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Пискарев в четверг заявил, что комиссия Госдумы разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
"Мы его намерены вносить (в Госдуму - ред.) на следующей неделе", - сказал Пискарев журналистам.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов
 
Василий ПискаревГосдума РФ
 
 
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