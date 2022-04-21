https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745210.html

В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах

В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2022

В Госдуму внесут усовершенствованный законопроект об иноагентах

Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:28

2022-04-21T16:28

2022-04-21T16:46

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах, внесут в палату на следующей неделе, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Пискарев в четверг заявил, что комиссия Госдумы разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."Мы его намерены вносить (в Госдуму - ред.) на следующей неделе", - сказал Пискарев журналистам.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

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василий пискарев, госдума рф