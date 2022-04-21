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В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2022
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В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме
В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2022
В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме
В России могут обобщить законодательство об иностранных агентах, в частности, объединить четыре существующих реестра в один, сообщил на заседании комиссии... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:27
2022-04-21T16:45
общество
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В России могут обобщить законодательство об иностранных агентах, в частности, объединить четыре существующих реестра в один, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее председатель Василий Пискарев."Мы подготовили единый законопроект под названием "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — заявил депутат.В документе уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", "политические деятели". Определяется, кто может быть признан иноагентом, прописан порядок включения в реестр и исключения из него.В частности, инвестировать запретят в производителей вооружений и военной техники, в предприятия авиакосмической отрасли, а также в фирмы, проводящие разведку и добычу полезных ископаемых.Кроме того, иностранный агент не сможет получить финансовую поддержку от государства.Также единый законопроект предлагает запретить иноагентам преподавать, проводить просветительскую и воспитательную работу с детьми и печатать детскую литературу.Пискарев пояснил, что комиссия изучила практику применения действующих правовых актов в этой сфере и пришла к выводу, что это законодательство полностью соответствует конституции, международному и российскому праву.Он подчеркнул, что комиссия пришла к выводу о необходимости скорректировать понятийный аппарат и уточнить отдельные правовые положения, опираясь на общественное мнение и рекомендации экспертов.Законопроект планируется внести в Думу уже на следующей неделе.
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общество, россия, василий пискарев
15:27 21.04.2022 (обновлено: 16:45 21.04.2022)
 
В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме

В России может появиться единый реестр иноагентов и аффилированных с ними лиц

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В России могут обобщить законодательство об иностранных агентах, в частности, объединить четыре существующих реестра в один, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее председатель Василий Пискарев.
"Мы подготовили единый законопроект под названием "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — заявил депутат.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
16:28
Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов
В документе уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", "политические деятели". Определяется, кто может быть признан иноагентом, прописан порядок включения в реестр и исключения из него.
"Очень важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — продолжил Пискарев.
В частности, инвестировать запретят в производителей вооружений и военной техники, в предприятия авиакосмической отрасли, а также в фирмы, проводящие разведку и добычу полезных ископаемых.
Кроме того, иностранный агент не сможет получить финансовую поддержку от государства.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 21:21
В России появился реестр физлиц-иноагентов
Также единый законопроект предлагает запретить иноагентам преподавать, проводить просветительскую и воспитательную работу с детьми и печатать детскую литературу.
Пискарев пояснил, что комиссия изучила практику применения действующих правовых актов в этой сфере и пришла к выводу, что это законодательство полностью соответствует конституции, международному и российскому праву.

"В то же время с учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету нашей страны мы считаем необходимым провести работу по дальнейшему совершенствованию действующих норм", — добавил депутат.

Он подчеркнул, что комиссия пришла к выводу о необходимости скорректировать понятийный аппарат и уточнить отдельные правовые положения, опираясь на общественное мнение и рекомендации экспертов.
Законопроект планируется внести в Думу уже на следующей неделе.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:34
Комиссия Госдумы обсудит регулирование закона об иноагентах
 
ОбществоРоссияВасилий Пискарев
 
 
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