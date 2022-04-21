https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784729688.html

В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме

В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2022

В России может появиться единый реестр иноагентов, заявили в Госдуме

В России могут обобщить законодательство об иностранных агентах, в частности, объединить четыре существующих реестра в один, сообщил на заседании комиссии... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:27

2022-04-21T15:27

2022-04-21T16:45

общество

россия

василий пискарев

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В России могут обобщить законодательство об иностранных агентах, в частности, объединить четыре существующих реестра в один, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее председатель Василий Пискарев."Мы подготовили единый законопроект под названием "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — заявил депутат.В документе уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", "политические деятели". Определяется, кто может быть признан иноагентом, прописан порядок включения в реестр и исключения из него.В частности, инвестировать запретят в производителей вооружений и военной техники, в предприятия авиакосмической отрасли, а также в фирмы, проводящие разведку и добычу полезных ископаемых.Кроме того, иностранный агент не сможет получить финансовую поддержку от государства.Также единый законопроект предлагает запретить иноагентам преподавать, проводить просветительскую и воспитательную работу с детьми и печатать детскую литературу.Пискарев пояснил, что комиссия изучила практику применения действующих правовых актов в этой сфере и пришла к выводу, что это законодательство полностью соответствует конституции, международному и российскому праву.Он подчеркнул, что комиссия пришла к выводу о необходимости скорректировать понятийный аппарат и уточнить отдельные правовые положения, опираясь на общественное мнение и рекомендации экспертов.Законопроект планируется внести в Думу уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html

https://ria.ru/20220421/gosduma-1784731328.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, василий пискарев