https://ria.ru/20220421/ingushetiya-1784788423.html

В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха

В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха - РИА Новости, 21.04.2022

В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха

Власти Ингушетии планируют до 2025 года построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 миллионов рублей, проект уже включен РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:25

2022-04-21T19:25

2022-04-21T19:25

республика ингушетия

экономика

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 миллионов рублей, проект уже включен в модель экономического развития республики, сообщила пресс-служба главы региона."Первый завод по переработке грецкого ореха намерены построить на базе орехового сада в отдаленном сельском поселении Берд-Юрт. Предполагается, что после запуска объекта будет создано 55 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект, сроки реализации которого рассчитаны на 2022-2025 годы, уже включен в модель социально-экономического развития Ингушетии.Он добавил, что по мере повышения урожайности планируется запустить производство чурчхелы, выжим масла, раскол ореха и упаковку ядра. Планируемый объем переработки ореха составит 1750 тонн в год."Власти республики окажут инвестору поддержку в предоставлении земельного участка под строительство завода", - заявил глава региона.Уточняется, что в качестве сырья предприятие будет использовать урожай, полученный в ореховом саду, который был заложен инвестором в 2016 году. Общая площадь сада составит 175 гектаров.

https://ria.ru/20220419/ingushetiya-1784355102.html

https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика ингушетия