https://ria.ru/20220421/ingushetiya-1784788423.html
В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха
В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха - РИА Новости, 21.04.2022
В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха
Власти Ингушетии планируют до 2025 года построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 миллионов рублей, проект уже включен РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:25
2022-04-21T19:25
2022-04-21T19:25
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 миллионов рублей, проект уже включен в модель экономического развития республики, сообщила пресс-служба главы региона."Первый завод по переработке грецкого ореха намерены построить на базе орехового сада в отдаленном сельском поселении Берд-Юрт. Предполагается, что после запуска объекта будет создано 55 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект, сроки реализации которого рассчитаны на 2022-2025 годы, уже включен в модель социально-экономического развития Ингушетии.Он добавил, что по мере повышения урожайности планируется запустить производство чурчхелы, выжим масла, раскол ореха и упаковку ядра. Планируемый объем переработки ореха составит 1750 тонн в год."Власти республики окажут инвестору поддержку в предоставлении земельного участка под строительство завода", - заявил глава региона.Уточняется, что в качестве сырья предприятие будет использовать урожай, полученный в ореховом саду, который был заложен инвестором в 2016 году. Общая площадь сада составит 175 гектаров.
https://ria.ru/20220419/ingushetiya-1784355102.html
https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика ингушетия
В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха
Около ста миллионов рублей вложат в первый в Ингушетии завод по переработке грецкого ореха
НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости.
Власти Ингушетии планируют до 2025 года построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха стоимостью около 100 миллионов рублей, проект уже включен в модель экономического развития республики, сообщила
пресс-служба главы региона.
"Первый завод по переработке грецкого ореха намерены построить на базе орехового сада в отдаленном сельском поселении Берд-Юрт. Предполагается, что после запуска объекта будет создано 55 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект, сроки реализации которого рассчитаны на 2022-2025 годы, уже включен в модель социально-экономического развития Ингушетии
.
"Предполагается строительство предприятия по переработке грецкого ореха, включающего в себя линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производства орехового масла холодного отжима. Стоимость проекта составляет около 100 миллионов рублей", - сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Он добавил, что по мере повышения урожайности планируется запустить производство чурчхелы, выжим масла, раскол ореха и упаковку ядра. Планируемый объем переработки ореха составит 1750 тонн в год.
"Власти республики окажут инвестору поддержку в предоставлении земельного участка под строительство завода", - заявил глава региона.
Уточняется, что в качестве сырья предприятие будет использовать урожай, полученный в ореховом саду, который был заложен инвестором в 2016 году. Общая площадь сада составит 175 гектаров.