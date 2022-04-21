https://ria.ru/20220421/inflyatsiya-1784701079.html

Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года

Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года - РИА Новости, 21.04.2022

Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года

Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:44

2022-04-21T13:44

2022-04-21T13:44

экономика

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg

ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria.В начале апреля управление прогнозировало этот показатель на уровне 6,8%, и теперь, по его данным, годовая инфляция в стране достигла самого высокого уровня с ноября 1981 года, когда уровень инфляции составлял 7% процентов.Цены на топливо и постоянно высокие цены на энергию для бытовых нужд вновь стали сильными факторами ценообразования, и только за март средний уровень этих цен вырос на 2%, поясняет ведомство.Месяцем ранее годовой уровень инфляции в Австрии составил 5,9%, став максимальным с 1984 года.Что же касается годовых значений компонентов инфляции, то цены на топливо выросли на 50,7%, при этом дизельное топливо подорожало на 55%, а бензин высокого класса — на 45,3%. Жилье, вода и энергия стоят в среднем на 9,7% дороже. Основной причиной этого стал скачок цен на электроэнергию для бытовых нужд (+33,5%) и, в частности, на мазут, цена на который подскочила на 118,5%. Цены на газ (+71,9%), на электроэнергию (+16,5%) и централизованное теплоснабжение (+12,2%) также сильно выросли, отмечает Statistik Austria.Ведомство также сообщает, что продукты питания и безалкогольные напитки по итогам марта подорожали в Австрии в среднем на 5,8%. Рост цен был особенно заметен на фрукты (+4,7%), на молоко, сыр и яйца (+5,5%), а также на овощи, которые подорожали на целых 9% по сравнению с уровнем годом ранее. Мясо подорожало на 4,1%, кофе на 12,3%, безалкогольные напитки на 9,8%.

https://ria.ru/20220421/inflyatsiya-1784670764.html

https://ria.ru/20220420/tseny-1784492175.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, австрия