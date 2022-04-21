https://ria.ru/20220421/inflyatsiya-1784701079.html
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года - РИА Новости, 21.04.2022
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:44
2022-04-21T13:44
2022-04-21T13:44
экономика
австрия
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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria.В начале апреля управление прогнозировало этот показатель на уровне 6,8%, и теперь, по его данным, годовая инфляция в стране достигла самого высокого уровня с ноября 1981 года, когда уровень инфляции составлял 7% процентов.Цены на топливо и постоянно высокие цены на энергию для бытовых нужд вновь стали сильными факторами ценообразования, и только за март средний уровень этих цен вырос на 2%, поясняет ведомство.Месяцем ранее годовой уровень инфляции в Австрии составил 5,9%, став максимальным с 1984 года.Что же касается годовых значений компонентов инфляции, то цены на топливо выросли на 50,7%, при этом дизельное топливо подорожало на 55%, а бензин высокого класса — на 45,3%. Жилье, вода и энергия стоят в среднем на 9,7% дороже. Основной причиной этого стал скачок цен на электроэнергию для бытовых нужд (+33,5%) и, в частности, на мазут, цена на который подскочила на 118,5%. Цены на газ (+71,9%), на электроэнергию (+16,5%) и централизованное теплоснабжение (+12,2%) также сильно выросли, отмечает Statistik Austria.Ведомство также сообщает, что продукты питания и безалкогольные напитки по итогам марта подорожали в Австрии в среднем на 5,8%. Рост цен был особенно заметен на фрукты (+4,7%), на молоко, сыр и яйца (+5,5%), а также на овощи, которые подорожали на целых 9% по сравнению с уровнем годом ранее. Мясо подорожало на 4,1%, кофе на 12,3%, безалкогольные напитки на 9,8%.
https://ria.ru/20220421/inflyatsiya-1784670764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимума с 1981 года
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года
ВЕНА, 21 апр - РИА Новости.
Годовая инфляция в Австрии по итогам марта достигла максимального уровня с 1981 года, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria
.
В начале апреля управление прогнозировало этот показатель на уровне 6,8%, и теперь, по его данным, годовая инфляция в стране достигла самого высокого уровня с ноября 1981 года, когда уровень инфляции составлял 7% процентов.
Цены на топливо и постоянно высокие цены на энергию для бытовых нужд вновь стали сильными факторами ценообразования, и только за март средний уровень этих цен вырос на 2%, поясняет ведомство.
Месяцем ранее годовой уровень инфляции в Австрии
составил 5,9%, став максимальным с 1984 года.
Что же касается годовых значений компонентов инфляции, то цены на топливо выросли на 50,7%, при этом дизельное топливо подорожало на 55%, а бензин высокого класса — на 45,3%. Жилье, вода и энергия стоят в среднем на 9,7% дороже. Основной причиной этого стал скачок цен на электроэнергию для бытовых нужд (+33,5%) и, в частности, на мазут, цена на который подскочила на 118,5%. Цены на газ (+71,9%), на электроэнергию (+16,5%) и централизованное теплоснабжение (+12,2%) также сильно выросли, отмечает Statistik Austria.
Ведомство также сообщает, что продукты питания и безалкогольные напитки по итогам марта подорожали в Австрии в среднем на 5,8%. Рост цен был особенно заметен на фрукты (+4,7%), на молоко, сыр и яйца (+5,5%), а также на овощи, которые подорожали на целых 9% по сравнению с уровнем годом ранее. Мясо подорожало на 4,1%, кофе на 12,3%, безалкогольные напитки на 9,8%.