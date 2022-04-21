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Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение - РИА Новости, 21.04.2022
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Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение
Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение - РИА Новости, 21.04.2022
Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение
Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:00
2022-04-21T16:21
новгородская область
экономика
андрей никитин (политик)
новгородская областная дума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Сельское хозяйство… у нас передовое по многим показателям – например, в производстве картофеля и овощей. Мы продолжим поддерживать аграрный сектор, особое внимание уделяя импортозамещению. Речь идет, в частности, о семеноводстве", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Никитин поручил министерству сельского хозяйства Новгородской области разработать предложения по поддержке отрасли. Они должны затронуть такие сферы, как техническое перевооружение и модернизацию производства, а также сельхозкооперацию и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.По его оценке, это позволит небольшим хозяйствам эффективно решать вопросы предпродажной подготовки продукции, чтобы минимизировать потери урожая и обеспечивать регион продукцией собственного производства в течение всего года.Также губернатор Новгородской области считает необходимой господдержку развития селекционно-семеноводческой и племенной базы в целях импортозамещения.
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новгородская область, экономика, андрей никитин (политик), новгородская областная дума
16:00 21.04.2022 (обновлено: 16:21 21.04.2022)
 

Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Сельское хозяйство… у нас передовое по многим показателям – например, в производстве картофеля и овощей. Мы продолжим поддерживать аграрный сектор, особое внимание уделяя импортозамещению. Речь идет, в частности, о семеноводстве", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Никитин поручил министерству сельского хозяйства Новгородской области разработать предложения по поддержке отрасли. Они должны затронуть такие сферы, как техническое перевооружение и модернизацию производства, а также сельхозкооперацию и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
По его оценке, это позволит небольшим хозяйствам эффективно решать вопросы предпродажной подготовки продукции, чтобы минимизировать потери урожая и обеспечивать регион продукцией собственного производства в течение всего года.
Также губернатор Новгородской области считает необходимой господдержку развития селекционно-семеноводческой и племенной базы в целях импортозамещения.
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