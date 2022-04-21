https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html

Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение

Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение - РИА Новости, 21.04.2022

Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение

Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:00

2022-04-21T16:00

2022-04-21T16:21

новгородская область

экономика

андрей никитин (политик)

новгородская областная дума

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Сельское хозяйство… у нас передовое по многим показателям – например, в производстве картофеля и овощей. Мы продолжим поддерживать аграрный сектор, особое внимание уделяя импортозамещению. Речь идет, в частности, о семеноводстве", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Никитин поручил министерству сельского хозяйства Новгородской области разработать предложения по поддержке отрасли. Они должны затронуть такие сферы, как техническое перевооружение и модернизацию производства, а также сельхозкооперацию и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.По его оценке, это позволит небольшим хозяйствам эффективно решать вопросы предпродажной подготовки продукции, чтобы минимизировать потери урожая и обеспечивать регион продукцией собственного производства в течение всего года.Также губернатор Новгородской области считает необходимой господдержку развития селекционно-семеноводческой и племенной базы в целях импортозамещения.

https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, экономика, андрей никитин (политик), новгородская областная дума