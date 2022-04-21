16:00 21.04.2022 (обновлено: 16:21 21.04.2022)
Аграрный комплекс Новгородской области ориентируют на импортозамещение
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правительство Новгородской области при поддержке аграрного комплекса сделает акцент на развитие импортозамещающих направлений, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Сельское хозяйство… у нас передовое по многим показателям – например, в производстве картофеля и овощей. Мы продолжим поддерживать аграрный сектор, особое внимание уделяя импортозамещению. Речь идет, в частности, о семеноводстве", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Никитин поручил министерству сельского хозяйства Новгородской области разработать предложения по поддержке отрасли. Они должны затронуть такие сферы, как техническое перевооружение и модернизацию производства, а также сельхозкооперацию и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
По его оценке, это позволит небольшим хозяйствам эффективно решать вопросы предпродажной подготовки продукции, чтобы минимизировать потери урожая и обеспечивать регион продукцией собственного производства в течение всего года.
Также губернатор Новгородской области считает необходимой господдержку развития селекционно-семеноводческой и племенной базы в целях импортозамещения.