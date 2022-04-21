https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784632396.html

В Москве создали сервис для технологических проектов в импортозамещении

В Москве создали сервис для технологических проектов в импортозамещении - РИА Новости, 21.04.2022

В Москве создали сервис для технологических проектов в импортозамещении

В Москве создали цифровой сервис для поддержки импортозамещения "Свои технологии", он объединяет разные решения по поддержке предприятий, участвующих в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:24

2022-04-21T09:24

2022-04-21T09:24

экономика

москва

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве создали цифровой сервис для поддержки импортозамещения "Свои технологии", он объединяет разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Она отметила, что цифровая платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис "Свои технологии". Агрегатор помогает найти необходимые инструменты и деловых партнеров для развития своего дела, в том числе поставщиков из числа российских компаний."В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлено 11 программ, их список будет пополняться", — отметила Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что каталог продуктов и услуг отечественных компаний собран в разделе "Маркетплейс Москвы". В данный момент он объединяет свыше 500 тысяч продуктов и около 100 тысяч услуг.На едином ресурсе представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства. На "Карте инновационных решений" собраны технологии, готовые к внедрению, а также запросы на поиск продуктов и сервисов для города."Биржа контрактного производства" — инструмент для поиска заказов и подрядчиков в любом регионе России. Он гарантирует возможность выбрать лучшее предложение по цене, срокам и логистике. Сервис позволяет предпринимателям выпускать продукцию без дополнительных вложений, а потенциальным исполнителям — загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль.Если у компаний не получилось найти необходимую поддержку самостоятельно, они могут обратиться к разделу "Поиск партнеров". Решение позволяет оформить заявку на поиск технологии, специалистов, инвестиций и решить другие производственные задачи.В сервисе "Свои технологии" на i.moscow также собраны все существующие меры финансовой поддержки технологического предпринимательства от правительства Москвы.

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783291636.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, москва, россия