https://ria.ru/20220421/ierusalim-1784734857.html

В ФЕОР прокомментировали ситуацию в Иерусалиме

В ФЕОР прокомментировали ситуацию в Иерусалиме - РИА Новости, 21.04.2022

В ФЕОР прокомментировали ситуацию в Иерусалиме

Участники столкновений в Иерусалиме должны учитывать религиозный фактор и с должным уважением относиться к правам людей всех вероисповеданий, заявил РИА Новости РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:50

2022-04-21T15:50

2022-04-21T15:50

религия

рушан аббясов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149890/19/1498901955_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_cd2f019bc8e66b401853645824d65fe5.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Участники столкновений в Иерусалиме должны учитывать религиозный фактор и с должным уважением относиться к правам людей всех вероисповеданий, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.С середины марта жертвами нападений и терактов в Израиле стали 14 жителей страны. В последние дни серьезные беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, израильские силы безопасности во вторник утром вновь применили силу против палестинцев на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. МИД РФ заявил, что Москва серьезно озабочена ситуацией вокруг мечети. Министерство также призвало обеспечить свободу вероисповедания представителелям всех конфессий и их доступ к религиозным святыням."Особенно тяжело осознавать то, что столкновения происходят именно сейчас, в святое для евреев, мусульман и христиан время. Время, когда все религиозные учения призывают к смирению, любви к ближнему и миру. Хочется надеяться, что принятие решений и любые действия будут учитывать религиозный фактор и с должным уважением относиться к правам людей всех вероисповеданий", - сказал Борода.Он предположил, что увеличение количества сотрудников израильской полиции на Храмовой горе "вызвано нынешним обострением ситуации и недавней чередой терактов". "Возможно, усиленный контроль Старого города выбран в качестве превентивной меры для предотвращения новых трагических инцидентов", - заключил раввин.Ранее зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что мечеть Аль-Акса "должна быть доступна для любого мусульманина" и назвал неприемлемыми "зачистки израильских спецслужб внутри мечети".

https://ria.ru/20220418/paskha-1784043128.html

https://ria.ru/20220419/al-aksa-1784375079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рушан аббясов