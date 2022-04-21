https://ria.ru/20220421/gumpomosch-1784721149.html

Луганское общество "Мемориал" помогло многодетной семье беженцев

Луганское общество "Мемориал" помогло многодетной семье беженцев - РИА Новости, 21.04.2022

Луганское общество "Мемориал" помогло многодетной семье беженцев

Луганское общество "Мемориал" доставило гуманитарную помощь многодетной семье беженцев из Рубежного в Луганской народной республике, которая при обстреле... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:49

2022-04-21T14:49

2022-04-21T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

гуманитарная помощь

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ЧЕМЕРОВКА (ЛНР), 21 апр - РИА Новости. Луганское общество "Мемориал" доставило гуманитарную помощь многодетной семье беженцев из Рубежного в Луганской народной республике, которая при обстреле потеряла дом, рассказала РИА Новости волонтёр общества Светлана Коноплева."Здесь молоко, продукты, подгузники, лекарства. Детям достались игрушки", - рассказала она.Общество "Мемориал", сообщила Коноплева, обещало также помочь данной семье с более сложным вопросом - необходимо достать из-под завалов в Рубежном тело их бабушки, которая погибла при обстреле 17 апреля."Шестого мая ей исполнилось бы 84 года", - со слезами на глазах рассказывает ее внучка Наталья Сюсюкало. "Соседи говорят, что она лежит на пороге своего дома под завалами. Видимо, хотела выбежать, но она старенькая, ходит медленно", - рассказала РИА Новости Наталья.Даже достать тело бабушки пока никто не может, потому что в районе по-прежнему очень опасно. "Мы обязательно поедем туда, как только ситуация позволит", - заверила Светлана Коноплева из "Мемориала". У организации большой опыт в такой серьезной работе: осенью 2021 года "Мемориал" провёл эксгумацию 292 тел жителей ЛНР, погибших при обстрелах 2014-2015 годов.Раньше семья Сюсюкало из города Рубежного относилась к благополучным - муж и брат Натальи занимались бизнесом, сама она имела магазин. В течение нескольких дней они потеряли все."Снаряд попал в наш дом, осколками убило собаку. Мы сами чуть не погибли", - рассказала Наталья корреспонденту агентства. По ее словам, они с сыном, дочкой и полугодовалой внучкой Варварой перебрались в подвал. Там пришлось выживать без тепла и света. "Мы топили снег, чтобы получить воду", - рассказывает она. На днях им удалось бежать из опасного Рубежного, где продолжаются бои. "Шли пешком", - вспоминает Наталья. Через несколько километров удалось сесть в машину родственников, которые приехали их спасать.Сейчас Сюсюкало живут в деревне Чемеровка в окрестностях города Старобельск. Их бесплатно пустили пожить в частный дом люди, которые сами уехали в Днепропетровск. Питаются, как рассказала Наталья, чем придётся - работы сейчас у взрослых членов семьи нет, а все сбережения остались на украинских банковских карточках, которые в ЛНР попросту не работают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html

https://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html

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рубежное, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, гуманитарная помощь