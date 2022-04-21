https://ria.ru/20220421/gruzoviki-1784795263.html

Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России

Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России - РИА Новости, 21.04.2022

Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России

Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), главой которой является председатель транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, в связи с... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:11

2022-04-21T20:11

2022-04-21T20:11

андрей белоусов

экономика

россия

евросоюз

в мире

авто

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), главой которой является председатель транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, в связи с запретом транспортным компаниям из РФ перевозить грузы по территории ЕС попросила первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова принять ответные меры в отношении компаний из ЕС, которым на данный момент разрешено действовать по России.Об этом говорится в письме на имя зампреда правительства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Решением ЕС от 8 апреля 2022 года в рамках пятого пакета санкций с 16 апреля компаниям из РФ запрещено перезвонить грузы по территории ЕС. В письме уточняется, что общий объем доходов предприятий РФ по этому направлению составлял около 210-230 миллиардов рублей с налоговыми отчислениями в 40-45 миллиардов.Также уточняется, что аналогичные меры приняты в отношении белорусских перевозчиков. В ответ на данные меры Минск запретил по своей территории перевозки компаниям из ЕС, а для продолжения доставки грузов внутри страны используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики. В России же ответных мер пока не принято, уточняется в письме."Убедительно просим Вас, уважаемый Андрей Рэмович, дать поручение принять в сжатые сроки ответные меры по отношению к перевозчика стран Евросоюза, аналогично решению, принятому в Республике Беларусь. Подобное решение позволит исключить необоснованный рост ставок на доставку грузов на европейском направлении, а также сохранить сектор российских международных автомобильных перевозок", - говорится в письме.

https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html

https://ria.ru/20220418/fury-1784051492.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей белоусов, экономика, россия, евросоюз, в мире, авто