https://ria.ru/20220421/gruzoviki-1784795263.html
Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России
Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России - РИА Новости, 21.04.2022
Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России
Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), главой которой является председатель транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, в связи с... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:11
2022-04-21T20:11
2022-04-21T20:11
андрей белоусов
экономика
россия
евросоюз
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авто
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), главой которой является председатель транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, в связи с запретом транспортным компаниям из РФ перевозить грузы по территории ЕС попросила первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова принять ответные меры в отношении компаний из ЕС, которым на данный момент разрешено действовать по России.Об этом говорится в письме на имя зампреда правительства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Решением ЕС от 8 апреля 2022 года в рамках пятого пакета санкций с 16 апреля компаниям из РФ запрещено перезвонить грузы по территории ЕС. В письме уточняется, что общий объем доходов предприятий РФ по этому направлению составлял около 210-230 миллиардов рублей с налоговыми отчислениями в 40-45 миллиардов.Также уточняется, что аналогичные меры приняты в отношении белорусских перевозчиков. В ответ на данные меры Минск запретил по своей территории перевозки компаниям из ЕС, а для продолжения доставки грузов внутри страны используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики. В России же ответных мер пока не принято, уточняется в письме."Убедительно просим Вас, уважаемый Андрей Рэмович, дать поручение принять в сжатые сроки ответные меры по отношению к перевозчика стран Евросоюза, аналогично решению, принятому в Республике Беларусь. Подобное решение позволит исключить необоснованный рост ставок на доставку грузов на европейском направлении, а также сохранить сектор российских международных автомобильных перевозок", - говорится в письме.
https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html
https://ria.ru/20220418/fury-1784051492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, экономика, россия, евросоюз, в мире, авто
Автоперевозчики попросили запретить грузовикам из ЕС поездки по России
Российские автоперевозчики попросили запретить поездки по стране грузовикам из Евросоюза
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), главой которой является председатель транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, в связи с запретом транспортным компаниям из РФ перевозить грузы по территории ЕС попросила первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова принять ответные меры в отношении компаний из ЕС, которым на данный момент разрешено действовать по России.
Об этом говорится в письме на имя зампреда правительства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Решением ЕС
от 8 апреля 2022 года в рамках пятого пакета санкций с 16 апреля компаниям из РФ
запрещено перезвонить грузы по территории ЕС. В письме уточняется, что общий объем доходов предприятий РФ по этому направлению составлял около 210-230 миллиардов рублей с налоговыми отчислениями в 40-45 миллиардов.
Также уточняется, что аналогичные меры приняты в отношении белорусских перевозчиков. В ответ на данные меры Минск запретил по своей территории перевозки компаниям из ЕС, а для продолжения доставки грузов внутри страны используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики. В России же ответных мер пока не принято, уточняется в письме.
"Убедительно просим Вас, уважаемый Андрей Рэмович, дать поручение принять в сжатые сроки ответные меры по отношению к перевозчика стран Евросоюза, аналогично решению, принятому в Республике Беларусь. Подобное решение позволит исключить необоснованный рост ставок на доставку грузов на европейском направлении, а также сохранить сектор российских международных автомобильных перевозок", - говорится в письме.