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Французы испугались за страну в случае переизбрания Макрона - РИА Новости, 21.04.2022
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Французы испугались за страну в случае переизбрания Макрона
Французы испугались за страну в случае переизбрания Макрона - РИА Новости, 21.04.2022
Французы испугались за страну в случае переизбрания Макрона
Читателей Le Figaro разочаровали итоги проведенного изданием опроса о предпочтениях во втором туре президентских выборов. Пользователей испугала возможность... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:35
2022-04-21T17:47
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro разочаровали итоги проведенного изданием опроса о предпочтениях во втором туре президентских выборов. Пользователей испугала возможность победы действующего главы государства Эммануэля Макрона.Газета провела опрос, в котором поучаствовали более 250 тысяч человек. За нынешнего президента проголосовали 61,64 процента читателей, за его соперницу Марин Ле Пен — 38,34 процента.Комментаторы испугались победы Макрона: некоторые указали на то, что в первом туре выборов он набрал меньше 30 процентов голосов, другие выразили резкое несогласие с его политикой."Французы, если вы и на этот раз выберете Макрона, вы знаете, что вас ожидает. Теперь не жалуйтесь", — написал Jean83.Alain 40 отметил, что две трети жителей страны хотят сменить президента, однако посетовал на особенности местной избирательной системы."Макрона оставит у власти то самое меньшинство — менее 30 процентов избирателей, которое настроено конформистски", — добавил он."Что, Макрон впереди? Ну что ж, прощай, Франция. С тобой нам было хорошо, пока ты была жива", — заявила Teodora Pino.Она утверждает, что французская культура — литература, живопись, кино, история — теперь осталась в прошлом."Да, были у нас имена, тысячи имен... Но скоро и память о них исчезнет, потому что Франция продолжает выбирать каких-то придурков, которые утверждают, что французской культуры не существует", — подчеркнула она.По ее словам, она решила покинуть страну, так как избранники французского народа "мелют чепуху на работе".Franc3155924 заявил о "зловещем" поведении Макрона на дебатах."Он просто отморозок в плане высокомерия, какой-то ложно понятой самодостаточности", — возмутился он.Юзер уверен, что Макрон не терпит никаких возражений, и предрек стране еще пять "свинцовых лет" в случае переизбрания действующего лидера.France authentique предложил ввести другой способ ответа."Надо было дать людям третий вариант на выбор: "Ни один из двух меня не убедил, я бросаю пустой бюллетень", — пояснил он.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/debaty-1784650615.html
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022
16:35 21.04.2022 (обновлено: 17:47 21.04.2022)
 
Французы испугались за страну в случае переизбрания Макрона

Читатели Le Figaro испугались за будущее Франции в случае переизбрания Макрона президентом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читателей Le Figaro разочаровали итоги проведенного изданием опроса о предпочтениях во втором туре президентских выборов. Пользователей испугала возможность победы действующего главы государства Эммануэля Макрона.
Газета провела опрос, в котором поучаствовали более 250 тысяч человек. За нынешнего президента проголосовали 61,64 процента читателей, за его соперницу Марин Ле Пен — 38,34 процента.
Комментаторы испугались победы Макрона: некоторые указали на то, что в первом туре выборов он набрал меньше 30 процентов голосов, другие выразили резкое несогласие с его политикой.
"Французы, если вы и на этот раз выберете Макрона, вы знаете, что вас ожидает. Теперь не жалуйтесь", — написал Jean83.
Трансляция дебатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
10:51Сказано в эфире
Ле Пен выиграла дебаты, но на выборах победит Макрон
Alain 40 отметил, что две трети жителей страны хотят сменить президента, однако посетовал на особенности местной избирательной системы.
"Макрона оставит у власти то самое меньшинство — менее 30 процентов избирателей, которое настроено конформистски", — добавил он.
"Что, Макрон впереди? Ну что ж, прощай, Франция. С тобой нам было хорошо, пока ты была жива", — заявила Teodora Pino.
Она утверждает, что французская культура — литература, живопись, кино, история — теперь осталась в прошлом.
"Да, были у нас имена, тысячи имен... Но скоро и память о них исчезнет, потому что Франция продолжает выбирать каких-то придурков, которые утверждают, что французской культуры не существует", — подчеркнула она.
По ее словам, она решила покинуть страну, так как избранники французского народа "мелют чепуху на работе".
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед началом теледебатов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
09:07
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Franc3155924 заявил о "зловещем" поведении Макрона на дебатах.
"Он просто отморозок в плане высокомерия, какой-то ложно понятой самодостаточности", — возмутился он.
Юзер уверен, что Макрон не терпит никаких возражений, и предрек стране еще пять "свинцовых лет" в случае переизбрания действующего лидера.
France authentique предложил ввести другой способ ответа.
"Надо было дать людям третий вариант на выбор: "Ни один из двух меня не убедил, я бросаю пустой бюллетень", — пояснил он.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:29
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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