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Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию - РИА Новости, 21.04.2022
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Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию
Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию - РИА Новости, 21.04.2022
Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию
Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с резким ростом цен на энергию, из-за чего некоторым из них придется закрыть муниципальные... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:24
2022-04-21T13:24
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с резким ростом цен на энергию, из-за чего некоторым из них придется закрыть муниципальные бассейны, передает телеканал BFMTV.Сообщается, что в связи с ростом цен на энергоносители стоимость эксплуатации бассейнов резко подорожала.В Монтрейуа власти решили адаптировать платежи к новым реалиям. В 2021 году сообщество коммун заплатило 90 тысяч евро за свои три бассейна, расположенных в Экюире, Этапле и Берке. В этом же году из-за резкого роста цен на энергоносители муниципалитет ожидает, что платить за инфраструктуру придется в четыре раза больше - около 400 тысяч евро.В коммуне Леффренкук из-за этого было принято решение закрыть муниципальный бассейн.Мэр этой коммуны Оливье Рикебуш объяснил, что с ростом цен на энергию приходится платить 200 тысяч евро за все свои здания, а бассейн теперь стоит на 50 тысяч евро больше, поэтому было принято решение о его закрытии.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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россия, украина, европа, франция, в мире
13:24 21.04.2022
 
Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию

BFMTV: коммуны на севере Франции вынуждены закрыть бассейны из-за роста цен на энергию

© AP Photo / Laurent CiprianiФранция
Франция - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с резким ростом цен на энергию, из-за чего некоторым из них придется закрыть муниципальные бассейны, передает телеканал BFMTV.
Сообщается, что в связи с ростом цен на энергоносители стоимость эксплуатации бассейнов резко подорожала.
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В Монтрейуа власти решили адаптировать платежи к новым реалиям. В 2021 году сообщество коммун заплатило 90 тысяч евро за свои три бассейна, расположенных в Экюире, Этапле и Берке. В этом же году из-за резкого роста цен на энергоносители муниципалитет ожидает, что платить за инфраструктуру придется в четыре раза больше - около 400 тысяч евро.
В коммуне Леффренкук из-за этого было принято решение закрыть муниципальный бассейн.
Мэр этой коммуны Оливье Рикебуш объяснил, что с ростом цен на энергию приходится платить 200 тысяч евро за все свои здания, а бассейн теперь стоит на 50 тысяч евро больше, поэтому было принято решение о его закрытии.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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