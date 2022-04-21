https://ria.ru/20220421/frantsiya-1784694021.html

Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию

Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию - РИА Новости, 21.04.2022

Коммуны на севере Франции столкнулись с резким ростом цен на энергию

Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с резким ростом цен на энергию, из-за чего некоторым из них придется закрыть муниципальные... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:24

2022-04-21T13:24

2022-04-21T13:24

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с резким ростом цен на энергию, из-за чего некоторым из них придется закрыть муниципальные бассейны, передает телеканал BFMTV.Сообщается, что в связи с ростом цен на энергоносители стоимость эксплуатации бассейнов резко подорожала.В Монтрейуа власти решили адаптировать платежи к новым реалиям. В 2021 году сообщество коммун заплатило 90 тысяч евро за свои три бассейна, расположенных в Экюире, Этапле и Берке. В этом же году из-за резкого роста цен на энергоносители муниципалитет ожидает, что платить за инфраструктуру придется в четыре раза больше - около 400 тысяч евро.В коммуне Леффренкук из-за этого было принято решение закрыть муниципальный бассейн.Мэр этой коммуны Оливье Рикебуш объяснил, что с ростом цен на энергию приходится платить 200 тысяч евро за все свои здания, а бассейн теперь стоит на 50 тысяч евро больше, поэтому было принято решение о его закрытии.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html

https://ria.ru/20220416/tseny-1783844694.html

россия

украина

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, европа, франция, в мире