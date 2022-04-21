https://ria.ru/20220421/exxonmobil-1784777173.html
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:33
2022-04-21T18:33
2022-04-21T18:45
экономика
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сша
exxon mobil
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.Как пишет в четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с планами компании источники, такое решение может последовать за выходом американского энергетического гиганта из различных проектов в РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сша, exxon mobil
18:33 21.04.2022 (обновлено: 18:45 21.04.2022)
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
Рейтер: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к 24 июня