https://ria.ru/20220421/exxonmobil-1784777173.html

СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету

СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:33

2022-04-21T18:33

2022-04-21T18:45

экономика

цены на нефть

россия

сша

exxon mobil

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.Как пишет в четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с планами компании источники, такое решение может последовать за выходом американского энергетического гиганта из различных проектов в РФ.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, сша, exxon mobil