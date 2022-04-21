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СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:33
2022-04-21T18:45
экономика
цены на нефть
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.Как пишет в четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с планами компании источники, такое решение может последовать за выходом американского энергетического гиганта из различных проектов в РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, exxon mobil
18:33 21.04.2022 (обновлено: 18:45 21.04.2022)
 
СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету

Рейтер: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к 24 июня

© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - американская ExxonMobil - рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.
Как пишет в четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с планами компании источники, такое решение может последовать за выходом американского энергетического гиганта из различных проектов в РФ.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАExxon Mobil
 
 
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