https://ria.ru/20220421/energoresursy-1784756966.html
Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго
Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 21.04.2022
Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго
Минэнерго РФ не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:10
2022-04-21T17:10
2022-04-21T18:15
природный газ
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.Сорокин отметил, что на текущую ситуацию нужно смотреть в моменте, где российские компании должны решить проблемы, которые возникают прямо сейчас."Если посмотреть на это с долгосрочной точки зрения - да, в мире существует большое количество производителей, например, на мировом нефтяном рынке. Но диверсификация наших поставок на нефтяном рынке - она в моменте возможна только в случае существенного сокращения потребления странами, которые захотят этой диверсификации, или уплаты очень большой премии за этот ресурс. Мы сейчас находимся в таком положении, что в случае, если кто захочет всерьез следовать данной политике, то это приведет к существенному дисбалансу", - отметил замминистра.По его словам, даже если задействовать все свободные производственные мощности в мире, их не хватит, чтобы полностью заменить экспорт нефти из России."Но даже если предположить, что какое-то время рынок будет работать в таком варианте, то это будет впервые, наверное, в истории, когда нефтяная отрасль мировая будет без свободных мощностей. Это означает, что любые сбои, которые могут произойти, они будут приводить просто к колоссальному искажению рынка и росту цены", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, россия
17:10 21.04.2022 (обновлено: 18:15 21.04.2022)
Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго
Замглавы Минэнерго Сорокин: дисконты на российские энергоресурсы не сохранятся надолго
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Дисконты, которые мы видим - да, результат незаконного давления, но мы не считаем, что это в долгосрочной перспективе может сохраниться при нормальном функционировании рынка", - сказал он в ходе заседания общественного совета Минэнерго
.
Сорокин отметил, что на текущую ситуацию нужно смотреть в моменте, где российские компании должны решить проблемы, которые возникают прямо сейчас.
"Если посмотреть на это с долгосрочной точки зрения - да, в мире существует большое количество производителей, например, на мировом нефтяном рынке. Но диверсификация наших поставок на нефтяном рынке - она в моменте возможна только в случае существенного сокращения потребления странами, которые захотят этой диверсификации, или уплаты очень большой премии за этот ресурс. Мы сейчас находимся в таком положении, что в случае, если кто захочет всерьез следовать данной политике, то это приведет к существенному дисбалансу", - отметил замминистра.
По его словам, даже если задействовать все свободные производственные мощности в мире, их не хватит, чтобы полностью заменить экспорт нефти из России
.
"Но даже если предположить, что какое-то время рынок будет работать в таком варианте, то это будет впервые, наверное, в истории, когда нефтяная отрасль мировая будет без свободных мощностей. Это означает, что любые сбои, которые могут произойти, они будут приводить просто к колоссальному искажению рынка и росту цены", - заключил он.