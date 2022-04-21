https://ria.ru/20220421/energoresursy-1784756966.html

Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго

Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 21.04.2022

Скидка на газ из России не сохранится надолго, заявили в Минэнерго

Минэнерго РФ не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:10

2022-04-21T17:10

2022-04-21T18:15

природный газ

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел сорокин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.Сорокин отметил, что на текущую ситуацию нужно смотреть в моменте, где российские компании должны решить проблемы, которые возникают прямо сейчас."Если посмотреть на это с долгосрочной точки зрения - да, в мире существует большое количество производителей, например, на мировом нефтяном рынке. Но диверсификация наших поставок на нефтяном рынке - она в моменте возможна только в случае существенного сокращения потребления странами, которые захотят этой диверсификации, или уплаты очень большой премии за этот ресурс. Мы сейчас находимся в таком положении, что в случае, если кто захочет всерьез следовать данной политике, то это приведет к существенному дисбалансу", - отметил замминистра.По его словам, даже если задействовать все свободные производственные мощности в мире, их не хватит, чтобы полностью заменить экспорт нефти из России."Но даже если предположить, что какое-то время рынок будет работать в таком варианте, то это будет впервые, наверное, в истории, когда нефтяная отрасль мировая будет без свободных мощностей. Это означает, что любые сбои, которые могут произойти, они будут приводить просто к колоссальному искажению рынка и росту цены", - заключил он.

https://ria.ru/20220421/gaz-1784681749.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, россия