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Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта - РИА Новости, 21.04.2022
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Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта
Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта - РИА Новости, 21.04.2022
Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта
Правительство России одобрило модернизацию городского электротранспорта в десяти городах при поддержке ВЭБа, стоимость проектов оценивается в 231 миллиард... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:13
2022-04-21T13:37
правительство рф
экономика
россия
транспорт
общественный транспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило модернизацию городского электротранспорта в десяти городах при поддержке ВЭБа, стоимость проектов оценивается в 231 миллиард рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации."Правительство РФ одобрило модернизацию городского электротранспорта в 10 городах при поддержке ВЭБ.РФ. ...Решение принято на заседании правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Предварительно общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей", - сказано в сообщении.В рамках модернизации будут обновлены инфраструктура и подвижные составы городского общественного транспорта в Курске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Южно-Сахалинске, Липецке, Перми, Ростове-на-Дону и Ярославле. "Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системы в городе", - отмечается в релизе.Чтобы программа по обновлению инфраструктуры и подвижных составов городского общественного транспорта была реализована, в декабре 2021 года правительство приняло соответствующее постановление, а набсовет ВЭБа утвердил эту программу. "Проработать запуск программы правительству и ВЭБ.РФ поручил президент России Владимир Путин", - добавили в госкорпорации."Оценкой эффективности работы регионов будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев и электробусов, созданных цифровых сервисов. Все понимают, в каких условиях приходится выполнять программу, но мы требуем выполнения всех планов в срок", - обратил внимание зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в релизе."Развитие электротранспорта, в особенности трамвая - один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в городах. ...Работы по комплексному реформированию городского электрического транспорта ведутся с лета 2021 года", - отметил зампред ВЭБа Олег Говорун. Также в сообщении отмечается, что, по данным ВЭБа, средний возраст трамвайного парка в крупнейших городах страны составляет около 26 лет.
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правительство рф, экономика, россия, транспорт, общественный транспорт, вэб.рф (вэб)
13:13 21.04.2022 (обновлено: 13:37 21.04.2022)
 
Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта

Правительство одобрило модернизацию городского электротранспорта в десяти городах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило модернизацию городского электротранспорта в десяти городах при поддержке ВЭБа, стоимость проектов оценивается в 231 миллиард рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации.
"Правительство РФ одобрило модернизацию городского электротранспорта в 10 городах при поддержке ВЭБ.РФ. ...Решение принято на заседании правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Предварительно общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей", - сказано в сообщении.
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В рамках модернизации будут обновлены инфраструктура и подвижные составы городского общественного транспорта в Курске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Южно-Сахалинске, Липецке, Перми, Ростове-на-Дону и Ярославле. "Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системы в городе", - отмечается в релизе.
Чтобы программа по обновлению инфраструктуры и подвижных составов городского общественного транспорта была реализована, в декабре 2021 года правительство приняло соответствующее постановление, а набсовет ВЭБа утвердил эту программу. "Проработать запуск программы правительству и ВЭБ.РФ поручил президент России Владимир Путин", - добавили в госкорпорации.
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"Оценкой эффективности работы регионов будет не финансовый отчет, а количество построенных путей, поставленных трамваев и электробусов, созданных цифровых сервисов. Все понимают, в каких условиях приходится выполнять программу, но мы требуем выполнения всех планов в срок", - обратил внимание зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в релизе.
"Развитие электротранспорта, в особенности трамвая - один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в городах. ...Работы по комплексному реформированию городского электрического транспорта ведутся с лета 2021 года", - отметил зампред ВЭБа Олег Говорун. Также в сообщении отмечается, что, по данным ВЭБа, средний возраст трамвайного парка в крупнейших городах страны составляет около 26 лет.
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