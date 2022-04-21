https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784728157.html

Вице-премьер Молдавии призвал экономить электричество, газ и теплоэнергию

Вице-премьер Молдавии призвал экономить электричество, газ и теплоэнергию - РИА Новости, 21.04.2022

Вице-премьер Молдавии призвал экономить электричество, газ и теплоэнергию

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал жителей республики экономить электричество, газ и теплоэнергию, пока ситуация на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:23

2022-04-21T15:23

2022-04-21T19:06

экономика

молдавия

украина

молдовагаз

газпром

владимир путин

россия

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КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал жителей республики экономить электричество, газ и теплоэнергию, пока ситуация на международном рынке не стабилизируется.Чиновник посоветовал покупать лампочки LED, использовать датчики движения, выбирать технику класса A+++, выключать свет при выходе из комнаты, устанавливать дома термостаты и обеспечить термоизоляцию жилья.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проверку провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. Российская компания заявила, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременного стопроцентного проведения текущих платежей.Страны Запада ввели новые санкции против России после начала спецоперации на Украине. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Ограничения спровоцировали рост цен на мировых ресурсных рынках.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

https://ria.ru/20220416/benzin-1783926109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, молдавия, украина, молдовагаз, газпром, владимир путин, россия