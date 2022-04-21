15:23 21.04.2022 (обновлено: 19:06 21.04.2022)
Вице-премьер Молдавии призвал экономить электричество, газ и теплоэнергию
Вице-премьер Молдавии Спыну призвал жителей экономить электричество, газ и теплоэнергию
Горелка газовой плиты. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал жителей республики экономить электричество, газ и теплоэнергию, пока ситуация на международном рынке не стабилизируется.
"На данный момент ситуация кажется сложной, но с разумной, обоснованной экономией энергии мы проще преодолеем тяжелый период до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на международном рынке", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник посоветовал покупать лампочки LED, использовать датчики движения, выбирать технику класса A+++, выключать свет при выходе из комнаты, устанавливать дома термостаты и обеспечить термоизоляцию жилья.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проверку провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. Российская компания заявила, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременного стопроцентного проведения текущих платежей.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".