https://ria.ru/20220421/egipet-1784729985.html
Отдых в Египте на майские праздники обойдется дешевле, чем в Сочи
Отдых в Египте на майские праздники обойдется дешевле, чем в Сочи - РИА Новости, 21.04.2022
Отдых в Египте на майские праздники обойдется дешевле, чем в Сочи
Отдых в Египте на майские праздники в этом году обойдется россиянам дешевле, чем в Сочи, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса турагентств России (АТА)... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:36
2022-04-21T16:36
2022-04-21T16:36
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отдых в Египте на майские праздники в этом году обойдется россиянам дешевле, чем в Сочи, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян."На черноморском побережье закрыты практически все аэропорты — Геленджик, Анапа, Симферополь, а отельеры Сочи воспользовались этой ситуацией и подняли цены. Сейчас дешевле поехать в Египет", — сказал Мкртчян. Он отметил, что владельцы объектов размещения на курортах Красного моря с прошлого года не только не поднимали цены, но и продолжают их снижать.К примеру, недельный отдых на майских праздниках в Сочи в четырехзвездочном отеле на двоих с завтраками составит 70 тысяч рублей без авиабилетов и трансфера. Тогда как путевка в Египет на "все включено" с перелетом, страховкой и трансфером обойдется в 80 тысяч.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что рост цен в отелях Сочи составил от восьми до 15 процентов: в нескольких категориях наблюдается разная динамика."Отели три звезды составляют основную массу. Рост тут не такой большой ввиду достаточного количества мест, конкуренции, в том числе со стороны квартирного сектора. В сегменте дорогого размещения — четыре-пять звезд, где гостиниц всего несколько десятков и те частично распроданы, рост выше. И продаются они по-прежнему хорошо, так как конкуренция слабее, а спрос есть", — рассказал он.
https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html
https://ria.ru/20220421/sochi-1784654767.html
https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, египет, праздники, цены, отдых, геленджик, анапа, сергей ромашкин, отели, симферополь, туризм, туристы
Отдых в Египте на майские праздники обойдется дешевле, чем в Сочи
Отдых в Египте на майские праздники обойдется дешевле, чем в Сочи, сообщают эксперты
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отдых в Египте на майские праздники в этом году обойдется россиянам дешевле, чем в Сочи, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
"На черноморском побережье закрыты практически все аэропорты — Геленджик, Анапа, Симферополь, а отельеры Сочи воспользовались этой ситуацией и подняли цены. Сейчас дешевле поехать в Египет", — сказал Мкртчян.
Он отметил, что владельцы объектов размещения на курортах Красного моря с прошлого года не только не поднимали цены, но и продолжают их снижать.
"Те номера, которые стоили 100 долларов, сейчас уже 70. Египет опустил цены на 30 процентов", — отметил вице-президент АТА.
К примеру, недельный отдых на майских праздниках в Сочи в четырехзвездочном отеле на двоих с завтраками составит 70 тысяч рублей без авиабилетов и трансфера. Тогда как путевка в Египет на "все включено" с перелетом, страховкой и трансфером обойдется в 80 тысяч.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что рост цен в отелях Сочи составил от восьми до 15 процентов: в нескольких категориях наблюдается разная динамика.
"Отели три звезды составляют основную массу. Рост тут не такой большой ввиду достаточного количества мест, конкуренции, в том числе со стороны квартирного сектора. В сегменте дорогого размещения — четыре-пять звезд, где гостиниц всего несколько десятков и те частично распроданы, рост выше. И продаются они по-прежнему хорошо, так как конкуренция слабее, а спрос есть", — рассказал он.