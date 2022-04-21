06:27 21.04.2022 (обновлено: 06:45 21.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.05 утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 - населенный пункт Красногоровка – Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.