СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК завел еще два дела об обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК фиксируют последствия обстрела
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
"СК России возбудил еще два уголовных дела по фактам преступных действий украинских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса. Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, с 20-21 апреля украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий и минометов объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. В результате в населенных пунктах повреждены дома, частично разрушены здания, цех Ясиноватского машиностроительного завода, в поселке Минеральное - оборудование Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В поселке городского типа Владимировка и населенном пункте Новочеретоватое ранения получили две женщины.
"Из Мариуполя в судебно-медицинские учреждения ДНР доставлены тела 11 мирных граждан и 11 неопознанных лиц, которые погибли в результате действий украинских силовиков. Также в период с 4 по 20 марта в результате артиллерийских обстрелов в Мариуполе получили ранения шесть мирных жителей", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ЛНР украинскими националистами были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Золотое-5 и Первомайск, а также населенных пунктах Золотое и Березовское. В результате обстрелов в Первомайске повреждены более 60 домов. В населенных пунктах Золотое и Золотое-5 повреждены 18 жилых домов, а также здание детского сада.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.