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СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784796641.html
СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР
Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:17
2022-04-21T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик."СК России возбудил еще два уголовных дела по фактам преступных действий украинских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса. Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, с 20-21 апреля украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий и минометов объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. В результате в населенных пунктах повреждены дома, частично разрушены здания, цех Ясиноватского машиностроительного завода, в поселке Минеральное - оборудование Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В поселке городского типа Владимировка и населенном пункте Новочеретоватое ранения получили две женщины.Кроме того, в ЛНР украинскими националистами были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Золотое-5 и Первомайск, а также населенных пунктах Золотое и Березовское. В результате обстрелов в Первомайске повреждены более 60 домов. В населенных пунктах Золотое и Золотое-5 повреждены 18 жилых домов, а также здание детского сада."Установлены трое гражданских лиц – жители Попасной, Рубежного и Кременной, которые получили ранения несколько дней назад", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/dnr-1784718863.html
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россия
донбасс
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
20:17 21.04.2022
 
СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК завел еще два дела об обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК фиксируют последствия обстрела
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
"СК России возбудил еще два уголовных дела по фактам преступных действий украинских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса. Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 14:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
По данным ведомства, с 20-21 апреля украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий и минометов объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. В результате в населенных пунктах повреждены дома, частично разрушены здания, цех Ясиноватского машиностроительного завода, в поселке Минеральное - оборудование Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В поселке городского типа Владимировка и населенном пункте Новочеретоватое ранения получили две женщины.
"Из Мариуполя в судебно-медицинские учреждения ДНР доставлены тела 11 мирных граждан и 11 неопознанных лиц, которые погибли в результате действий украинских силовиков. Также в период с 4 по 20 марта в результате артиллерийских обстрелов в Мариуполе получили ранения шесть мирных жителей", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ЛНР украинскими националистами были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Золотое-5 и Первомайск, а также населенных пунктах Золотое и Березовское. В результате обстрелов в Первомайске повреждены более 60 домов. В населенных пунктах Золотое и Золотое-5 повреждены 18 жилых домов, а также здание детского сада.
"Установлены трое гражданских лиц – жители Попасной, Рубежного и Кременной, которые получили ранения несколько дней назад", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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