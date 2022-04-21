https://ria.ru/20220421/donbass-1784796641.html

СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022

СК завел еще два дела об обстрелах ВСУ населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:17

2022-04-21T20:17

2022-04-21T20:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783855853_0:203:3240:2026_1920x0_80_0_0_02f040f6d2e1d952aa636d7645589fd1.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственный комитет России сообщил, что возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик."СК России возбудил еще два уголовных дела по фактам преступных действий украинских силовиков в отношении мирных жителей Донбасса. Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, с 20-21 апреля украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий и минометов объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. В результате в населенных пунктах повреждены дома, частично разрушены здания, цех Ясиноватского машиностроительного завода, в поселке Минеральное - оборудование Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В поселке городского типа Владимировка и населенном пункте Новочеретоватое ранения получили две женщины.Кроме того, в ЛНР украинскими националистами были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Золотое-5 и Первомайск, а также населенных пунктах Золотое и Березовское. В результате обстрелов в Первомайске повреждены более 60 домов. В населенных пунктах Золотое и Золотое-5 повреждены 18 жилых домов, а также здание детского сада."Установлены трое гражданских лиц – жители Попасной, Рубежного и Кременной, которые получили ранения несколько дней назад", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/dnr-1784718863.html

https://ria.ru/20220421/gorlovka-1784689292.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)