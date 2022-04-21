19:14 21.04.2022 (обновлено: 19:20 21.04.2022)
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
Украинские войска с начала суток выпустили по территории ДНР более ста мин и снарядов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по шести населенным пунктам в ДНР, заявила Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы шести населенных пунктов республики", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.