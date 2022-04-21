18:34 21.04.2022 (обновлено: 19:02 21.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное
ВСУ выпустили по Ясиноватой и Минеральному десять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с московским временем) обстреляли Ясиноватую и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 18:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.